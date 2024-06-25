高雄湖內第2處公托啟用 剩3名額

北高雄欠缺公共托育資源，過去湖內、路竹等區幼兒要排1至2年才能進入公共托嬰中心，而湖內鄰近南科、路科園區，高市府昨於湖內區成立第2處托嬰中心，指出開放報名不到1個月只剩3個名額；市長陳其邁呼籲「家長動作要快」，另承諾繼續設公托，3年後全市要增至85處。

中正公共托嬰中心設於湖內區民眾服務中心2樓，市長陳其邁昨出席揭牌啟用典禮，社會局指出，可收20人，上月開放，已17人報名。

議員李亞築說，以前僅路竹區公托，家長常等到小孩都2歲還排不到，湖內已成立兩處，雖然出生率低但還是很難報名，希望市府持續找尋合法建物拓點。

市長陳其邁說，上任後公托數量從23處增加58處，雖持續增加，仍無法滿足家長需求，今年起中央與高市加碼補助共1萬5500元、送托準公保母1萬4600元；湖內近南科及路科，會跟中央合作，加速增加公托據點。

「排隊近1年終於等到！」曾媽媽說，另一半是職業軍人，一打二照顧兩名幼兒，湖內另處公托額滿，所幸市府又成立新公托，離住家僅5分鐘，可托育10小時，減輕負擔。

社會局也指出，市府今年修正收托作業原則，放寬每名嬰幼兒僅能登記1家公托規定，現在可以登記2家，家庭內有2名以上手足的第二胎兒童列優先托育對象。