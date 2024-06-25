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高雄外送條例 工會嫌保險不足

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄是六都中最後一個制定外送平台業者管理自治條例的縣市，全市外送員約1.5萬人，全國外送產業工會認為保險部分仍嫌不足，資方平台應在高市設聯絡處，有問題較能直接對話；議員籲，雇主與外送員到底是雇傭或承攬，須早日釐清。勞工局回應，自治條例涵蓋相關罰則，會進一步找業者談，逐步納入規範。

高雄市外送平台業者管理自治條例6月3日經市議會三讀通過，業者應在高市設管理衛生人員，並揭露訂單報酬的計價方式及建立申訴制度，若有規避、妨礙、拒絕查核或違反自治條例的外送平台業者，明訂罰則。

議員陳麗娜說，中央至今未明定雇主與外送員關係，會涉及保險責任比。議員白喬茵說，未來持續爭取酬金計算透明化、平台對商家抽成設上限、保險權益強化、契約定型化、外送員申訴系統與消費者客訴系統改善，讓消費者的錢真正花在外送員跟商家身上。

全國外送產業工會顧問李昶志指出，自治條例規範外送員要有保險，不過賠10萬元也是賠，可惜未設最低保障，內容應更具體。外送員無法與業者直接對話是很大問題，希望市府領先中央，要求業者在高雄設聯絡處或辦公室。

薪水比5年前少一半，外送抽成至少被砍4次！」鄭姓外送員說，平均一天工時13小時，餓了就在超商吃飯，以前月入逾10萬，現在薪水少很多，希望薪水獲保障，不要再減少。

保險 勞工局 外送員 白喬茵 薪水 陳麗娜

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