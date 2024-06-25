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雲端廚房未納管 高雄人食不安

聯合報／ 記者徐白櫻潘奕言／高雄報導
疫情期間外送平台興起，雲端廚房也逐漸增加，但在食品登記中難以辨識，造成稽查盲點，加上藏身民宅中，引發食安、公安疑慮。圖／聯合報系資料照
疫情期間外送平台興起，雲端廚房也逐漸增加，但在食品登記中難以辨識，造成稽查盲點，加上藏身民宅中，引發食安、公安疑慮。圖／聯合報系資料照

疫情及科技改變餐飲業生態，外送平台服務漸成熟，更產生虛擬廚房、雲端廚房或幽靈廚房的經營型態，高雄市政府掌握全市73家虛擬餐廳，但可能存在更多黑數。有議員多次疾呼納入管理，不滿剛三讀通過的外送平台業者管理自治條例未能納入；有學者也籲要納管此類業者。市府回應，自治條例以管理平台業者與維護外送員權益為主，全市雲端廚房已查察完畢，開罰2家未合規業者。

外送產業興起後，沒有實體店面及內用空間線上餐飲業應運而生，外縣市曾有民眾抱怨外送食物酸臭，政府無力管制。市議員李雅靜發現，日前高雄爆發蘇丹紅事件，若毒辣椒粉咖哩粉、胡椒粉流入雲端廚房，無從查起。

李雅靜指出，有些民眾會煮飯就在自家營業，食品原料或佐料消費者都不清楚，衛生單位無從把關，應在外送自治條例中一併納入規範，食安標準及稽查機制比照實體店家。

實踐大學觀光管理學系助理教授莊倉碩表示，雲端廚房是疫後衍生餐飲型態，不用店面、人力成本降至最低，光是鼓山及左營地區可能達70家，實際家數超過官方掌握，業者若加入外送平台營業，會被要求提供登記證、食品檢驗及廚師證照， 若私下以通訊軟體或其他形式接單，非屬兩大平台，幾乎無法要求，可能是衛生盲點。

義守大學餐旅與烘焙管理系主任林宥君指出，雲端廚房管理問題涉及食材與食安，主管機關可不定期稽查實體店面，但無法得知雲端廚房使用的食材有無產銷履歷農藥殘留，無法要求環境衛生，確實應納管。

高市勞工局認為，雲端廚房較涉及衛生法規，各自回歸目的事業主管機關規範；衛生局說，全市虛擬餐廳73家，皆已完成查察，71家符合食品良好衛生規範（GHP）準則，2家經限期改正後複查合格，另查有2家未投保產品責任險，依違反食安法開罰。

咖哩粉 外送員 幽靈廚房 李雅靜 產銷履歷 蘇丹紅 衛生局 辣椒粉 農藥殘留 餐飲業

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