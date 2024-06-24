高捷紫線細節曝光！可行性研究月底出爐 待市長裁定
高雄捷運紫線可行性研究計畫預計6月底出爐，目前已有初步規畫成果，但詳細細節仍須經市長陳其邁裁定，最終版本可能會有調整。捷運局表示，目前正在進行計畫最後階段，待完成後將送交中央。
紫線可行性研究全長36.5公里，從P01至P29共29站，但財務可行路段只有至P24站（樹德科大），即優先興建的區段，共24站長25.8公里。高雄好過日協會認為，燕巢到佛光山這段被評估財務尚不可行，不應該硬推。
紫線系統結構和黃線完全相容，採取中運量，將與黃線共用機廠，機廠可能會擴建，並在燕巢高鐵基地旁建立一座駐車場，至於能否和黃線直通尚未公布。造價部分，25.8公里總經費約1884億元，每公里73億元。
紫線地下車站7座、高架車站17座，P07左營站以南7公里為地下，以北過半屏山出土轉為高架共18.8公里，和紅線架構類似。好過日認為，紫線走重愛路在新光三越以北跨越高鐵，在新左營側設站，這段的軌道彎繞，施工較有難度，需與左營高鐵科技之心開發案妥善配合，應該儘早規畫因應。
紫線預計將購置23列列車，不過班距偏長，尖峰時段8分鐘才一班。完工後可與捷運黃線、紅線，及輕軌環狀線、台鐵、高鐵轉乘；另外可行性報告裡也揭露一條新的未來路線「藍線」，為北高雄橫向路網，若成形也會與紫線有轉乘站。
紫線沿線預估服務83萬人，並可連接高醫大、文藻、高大、高科大、義大、樹德、高師大等7所大專院校、楠梓科與橋科2座科學園區、高醫、榮總、義大3座醫學中心，是連接文教、醫學、產業發展的一條重要路線。
市議員張博洋認為，紫線在市區路段，對三民、左營區的交通有很大助益，其中P03站相鄰的河堤社區面臨停車位不足、人口老化卻無日照據點兩大問題，地方期盼P03站未來也能規畫綜合大樓聯開，結合日照服務及停車空間，滿足民眾需求。
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