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馬祖生蠔遭指重金屬超標 連江縣府：當地未檢出

中央社／ 連江24日電
網路媒體披露中國牡蠣以馬祖生蠔銷售全台，而該媒體抽樣檢查市面上販售馬祖生蠔，6個樣本全數鎘超標，連江縣政府今天說，縣內抽檢均合格。圖／連江縣政府提供
網路媒體披露中國牡蠣以馬祖生蠔銷售全台，而該媒體抽樣檢查市面上販售馬祖生蠔，6個樣本全數鎘超標，連江縣政府今天說，縣內抽檢均合格。圖／連江縣政府提供

網路媒體「上下游」今天披露中國牡蠣馬祖生蠔銷售全台，而該媒體抽樣檢查市面上販售馬祖生蠔，6個樣本全數鎘超標，連江縣政府今天說，縣內抽檢均合格。

「上下游」今天披露調查報導「中國牡蠣如何變成馬祖生蠔？還原走私牡蠣產業鏈」，透過訪問當地漁民、貿易商、地方人士等，揭露中國至馬祖、馬祖至台灣本島之牡蠣走私輸運過程。而「上下游」至全台知名電商、魚市等6處購買市售之馬祖生蠔送檢，結果6樣本全數驗出重金屬「鎘」超標。

連江縣產業發展處長林志豐今天告訴中央社記者，委託屏東科技大學等單位抽查縣內養殖戶牡蠣，目前未發現不符標準情事。針對「上下游」報導內容，目前正了解中，後續將再正式對外回應。連江縣衛生福利局長陳美金則強調，歷年稽查縣內業者販售之牡蠣結果，均無不合格紀錄。

牡蠣 走私 馬祖

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