綠島海巡志工隊成立 首度結合民間海上救援組織

海洋委員會今天在綠島舉行「海巡志工成立大會」，為全台第3處志工隊；主委管碧玲出席主持時指出，這是官方志工首次結合民間海上救援組織，盼藉此提升水域安全性、守護民眾海域活動。

根據海洋委員會新聞稿，管碧玲指出，綠島海巡志工隊是東台灣首個海巡志工隊，也是官方志工首次結合民間海上救援組織，由海巡署東部分署與「中華民國海上救生協會台東分會」攜手，是水域安全防護工作上重要里程碑。

管碧玲指出，綠島擁有獨特地理環境、深厚歷史文化及生生不息生命力，轉型為觀光遊憩重點發展區域後，綠島單日遊客數最多可達3000人次，維護水域安全更顯十分重要。

管碧玲表示，海巡志工隊從海巡服務協力，升級成具備水域救難專業海巡民力，不僅能協助海巡第一線執勤人員巡查民眾活動安全，也可運用自身救援機具及對當地水域熟悉度，與綠島安檢所建構聯合巡護與即時應變機制，厚實綠島海域遊憩安全性。

海委會指出，綠島海巡志工在今年清明連續假期首次投入協勤，期間成功協助救助1名遭海流帶離無法返岸潛水客，還在1個月內協助海巡署執行遊客岸際安全宣導，共計349人次，降低意外發生率且避免發生憾事。

海委會表示，綠島海巡志工隊為第3處成立的海巡志工隊，另外2隊分別在小琉球及福隆，全台海巡志工目前共有82名，將以全國12處海洋驛站為基礎，持續擴大維護海域安全量能與資源，並鼓勵民眾發揮志工精神，共同為海洋盡心力。