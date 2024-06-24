快訊

南韓鋰電池工廠大火增至22死 罹難者「多為陸籍人士」已難辨身分

外資賣超台股451億…前十名個股曝光 最多竟是這檔面板股

上市案「胎死腹中」 證交所公告：撤銷與科科科技簽訂之上市契約

台積電高雄P3廠用地變更通過 引進就業人數估約1千人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府今天召開都市計會委員會，審議通過台積電P3廠都市計畫變更案，圖為基地現況。圖／高市府都發局提供
高市府今天召開都市計會委員會，審議通過台積電P3廠都市計畫變更案，圖為基地現況。圖／高市府都發局提供

高雄市府明天將審台積電P3廠環境影響評估計畫，今天召開都市計會委員會，率先審議通過都市計畫變更案。市府指出，第3期（P3）廠房面積17.22公頃，為使產業使用類別符合土地使用內容，變更特種工業區為甲種工業區，建蔽率調整為45%，容積率160%維持不變。

高雄市政府明日（6月25日）將召開「第79次環境影響評估審查委員會」，預計審議台積電「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠計畫環境影響說明書」，開發廠區包含生產區與行政區，面積17.22公頃，年用電量約18億度。

高市副市長林欽榮主持第122次都市計畫委員會，審議通過高雄煉油廠設置台積電P3廠、重啟開發凹子底農21都市計畫變更案。

市府指出，配合全球半導體產業供應鏈轉變需求，台積電楠梓園區分階段開闢，第一期2奈米先進製程在2022年9月取得建照，明年量產，第2期廠房也接續啟動，第3期廠房今天通過都市計畫變更，特種工業區變甲種工業區。

第3期廠房計畫引進就業人數約1千人，未來楠梓園區全區就業人數約4500人，擴增半導體先進製程，發揮產業群聚綜效。另半導體產業園區結合半屏山形成綠手指、生態廊道，兼顧文資保存與生態綠廊。

此外，市府與中央協力推動楠梓園區聯外交通整體計畫，預計投入156億元建設經費，新增國道楠梓匝道、園區連絡道及連接台1線匝道等工程，2028年底完工。

南部科學園區高雄第三園區(楠梓園區)區位圖。圖／高市府都發局提供
南部科學園區高雄第三園區(楠梓園區)區位圖。圖／高市府都發局提供
高市府今天召開都市計會委員會，審議通過台積電P3廠都市計畫變更案，圖為土地規畫構想示意圖。圖／高市府都發局提供
高市府今天召開都市計會委員會，審議通過台積電P3廠都市計畫變更案，圖為土地規畫構想示意圖。圖／高市府都發局提供
高雄楠梓園區聯外交通整體計畫預計投入156億，圖為周邊交通路網規畫示意圖。圖／高市府都發局提供
高雄楠梓園區聯外交通整體計畫預計投入156億，圖為周邊交通路網規畫示意圖。圖／高市府都發局提供

半導體 台積電 林欽榮 都市計畫 高雄市

延伸閱讀

韓媒：台積電漲價 可望提升三星的競爭力

傳字節跳動與美國博通開發AI晶片 將由台積電製造

單日市值蒸發七千多億！台積電市值失守25兆 這檔跌幅最重逾5%

權值股回檔、台積電跌30元收940元 台股重挫439點收22,813點

相關新聞

台積電高雄P3廠用地變更通過 引進就業人數估約1千人

高雄市府明天將審台積電P3廠環境影響評估計畫，今天召開都市計會委員會，率先審議通過都市計畫變更案。市府指出，第3期（P3...

視察大湖排水工程 陳其邁盼改善多年積淹水問題

夏季汛期來臨，高雄市長陳其邁今天視察湖內區大湖地區排水工程，力求今年底如期如質完工，提升湖內田尾里、大湖里防洪量能，改善...

陸網紅高雄搭計程車被收100元取消費 交通局查證將開罰

陸籍網紅Sean近日到高雄旅遊，叫了計程車後取消，被司機收了100元的費用，引發網友討論。高雄市交通局表示，目前高雄市計...

北高雄公托搶手！湖內第二處公托今啟用只剩3名額

北高雄公托資源欠缺，過去湖內、路竹等地幼兒要排1至2年才能進入公共托嬰中心。湖內鄰近南科及路科園區，為爭取青年南遷，高市...

小客車撞毀變電箱 高雄三民區826戶停電、搶修復電逾9成

高市三民區今天上午5時許發生交通事故，路邊變電箱遭自小客車撞毀，導致致使周邊826戶受影響，電力中斷，台電派員緊急搶修，...

胡璉孫女背骨灰 老兵返鄉「團圓」

老兵何奇南在民國38年前跟著已故的胡璉將軍轉進到台灣，一心掛念家鄉福建平潭的妻子與小孩，終身未娶，但等不到76年開放老兵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。