台積電高雄P3廠用地變更通過 引進就業人數估約1千人
高雄市府明天將審台積電P3廠環境影響評估計畫，今天召開都市計會委員會，率先審議通過都市計畫變更案。市府指出，第3期（P3）廠房面積17.22公頃，為使產業使用類別符合土地使用內容，變更特種工業區為甲種工業區，建蔽率調整為45%，容積率160%維持不變。
高雄市政府明日（6月25日）將召開「第79次環境影響評估審查委員會」，預計審議台積電「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠計畫環境影響說明書」，開發廠區包含生產區與行政區，面積17.22公頃，年用電量約18億度。
高市副市長林欽榮主持第122次都市計畫委員會，審議通過高雄煉油廠設置台積電P3廠、重啟開發凹子底農21都市計畫變更案。
市府指出，配合全球半導體產業供應鏈轉變需求，台積電楠梓園區分階段開闢，第一期2奈米先進製程在2022年9月取得建照，明年量產，第2期廠房也接續啟動，第3期廠房今天通過都市計畫變更，特種工業區變甲種工業區。
第3期廠房計畫引進就業人數約1千人，未來楠梓園區全區就業人數約4500人，擴增半導體先進製程，發揮產業群聚綜效。另半導體產業園區結合半屏山形成綠手指、生態廊道，兼顧文資保存與生態綠廊。
此外，市府與中央協力推動楠梓園區聯外交通整體計畫，預計投入156億元建設經費，新增國道楠梓匝道、園區連絡道及連接台1線匝道等工程，2028年底完工。
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