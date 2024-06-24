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敲碗紙風車第3輪368兒童藝術工程 屏東佳冬湧捐款

中央社／ 屏東縣24日電

紙風車劇團第2輪「368鄉鎮市區兒童藝術工程」甫於16日完成屏東最後1場演出，佳冬鄉1週內湧入60幾筆捐款；募款召集人張孟偉表示，希望佳冬成為第3輪計畫屏東首訪鄉鎮。

紙風車16日在春日鄉完成第2輪368鄉鎮市區兒童藝術工程屏東最終場，現場宣布啟動第3輪，主題為「永續啟航，延續對故鄉孩子的愛」；紙風車表示，宣布啟動後佳冬鄉是第1個有地方鄉親自發性發起募款活動的鄉鎮，短短1週就有60多筆捐款湧入。

佳冬鄉募款召集人張孟偉表示，自己的孩子3歲起便與紙風車結下緣分，帶孩子到各鄉鎮、縣市追劇觀看一場又一場表演，並曾募款租5台遊覽車，帶領200多名佳冬鄉孩子與家長前往東港觀看演出；途中1個孩子詢問「好多同學沒辦法來欣賞，為什麼紙風車不來佳冬演出？」因此萌生邀請劇團來到自家鄉鎮想法，並於2014年募款成功達成任務。

張孟偉說，募款過程是凝聚家鄉向心力的活動，也為家鄉孩子帶來豐富藝術體驗，紙風車宣布啟動第3輪計畫後，立刻投入號召，也希望佳冬這次能成為紙風車在屏東第1場演出鄉鎮。

張孟偉現年18歲兒子說，從小到大藉由戲劇認識許多其他鄉鎮特色與文化，也更認識自己家鄉；佳冬是有歷史的客庄，許多重大史事卻是課本沒教的，例如劇團演出提到1895年步月樓戰役，講述客家人抵抗日本統治，觸發自己去學習更多關於家鄉的歷史。

捐款佳冬鄉親之一邱琬寧表示，從國小三年級看到現在已經大一，紙風車陪著自己長大，不管幾歲都想繼續看表演、回味童年，希望將這份快樂延續下去，傳給佳冬鄉學弟妹。

紙風車第2輪368鄉鎮市區兒童藝術工程在全台尚有幾個鄉鎮要走，預計於今年10月全部完成，結束時開始啟動第3輪藝術工程。

募款 屏東 紙風車

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