視察大湖排水工程 陳其邁盼改善多年積淹水問題

夏季汛期來臨，高雄市長陳其邁今天視察湖內區大湖地區排水工程，力求今年底如期如質完工，提升湖內田尾里、大湖里防洪量能，改善當地多年積淹水問題。

陳其邁視察湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程，並聽取工程簡報，實地勘察雨水箱涵及抽水站工程進度。

陳其邁指示水利局落實防汛整備、積極辦理各項排水整治工程，力求今年底如期如質完工，提升湖內田尾里、大湖里防洪量能，改善當地多年積淹水問題。

水利局表示，湖內區田尾里及大湖里地勢低窪、雨水收集系統平緩、雨水下水道通洪斷面不足，又受二仁溪堤防加高影響，每逢強降雨及大潮，內水排出不易，造成當地易受水患威脅。

水利局爭取中央經費補助新台幣2.6億元，新建約1公里的分洪箱涵，避免大量雨水直接排入社區，並於二仁溪堤岸旁新建抽水站；工程去年初開工後，目前工程進度已達7成，預計今年底完工。

水利局表示，未來工程完工後，將可加速分洪，改善田尾里、大湖里及涵口圳下游大雨易淹水情況，改善面積達20公頃，確保市民生命財產安全。此外，也將美化抽水站四周環境，提供舒適的休閒遊憩空間。