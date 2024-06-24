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小琉球旅遊旺季用電量高 台電6台發電機備援

中央社／ 屏東縣24日電

小琉球正值旅遊旺，日前因週末用電量高，電力瞬間負載量突升致主機盤跳閘停電1小時。經濟部今天宣布，台電已啟動備援措施，包含準備6台發電機，穩定島上夏季供電。

經濟部今天臉書（Facebook）貼文表示，現在是小琉球旅遊旺季，加上天氣炎熱，昨晚小琉球的用電量為1萬2610瓩（KW），再創新高。島上用電量與2011年相比已成長1倍，去年台電啟動全島電網地下化並增大輸送電力容量，明年夏季用電高峰前會陸續完工。

經濟部指出，琉球鄉電力是從屏東拉出的兩條海纜來供應，最大送電量是目前島上需求的1.5倍，也會有6台發電機隨時支援，穩定今夏供電。

台電屏東區處副處長邱煜斌告訴中央社記者，目前用電量一定足夠，為預防突發狀況，台電在琉球鄉本有2台1000瓩（KW）發電機，另租備用4台1000瓩（KW），或2台2000瓩（KW），確保總計有6000瓩（KW），1小時可發電6000度。

邱煜斌指出，15日琉南線自動化開關設備為保護電力設備自動跳脫，致4171戶停電，6台發電機將可確保同規模停電發生時供電無虞；接下來小琉球9月3日迎王平安祭登場，預估登島人數將達1萬8000人，屆時供電也可負荷；明年尖峰期前改壓工程完成會增加1倍用電量，可應付小琉球興建中的旅館大樓。

夏天是小琉球旅遊旺季，每週末萬人登島是常態，依屏東縣政府資訊，上週末登島就計有1萬8486人次。小琉球15日晚間7時許停電1小時，4171戶受影響，有KTV業者指出，當晚第1輪客人進場唱到一半停電離場，無法計算費用，損失只能自行吸收，第2輪生意也不能做，估計當晚損失新台幣10萬元。

停電 小琉球 屏東縣政府

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