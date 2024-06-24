高市青創貸款推「雄挺利」利息補貼 最高逾10萬

高雄市今年持續推出青創利息補貼政策，業者申請經濟部青創貸款核准通過，可再獲得「雄挺利」利息補貼，最高逾新台幣10萬元；額度用完為止，盼協助在地青年站穩創業腳步。

高雄市政府青年局推出「雄挺利」利息補貼政策，繼去年超過百家青創業者受惠貸款利息補貼，今年持續推出該政策，只要青創業者申請經濟部青創貸款核准通過，即可同步申請獲得利息補貼，最高可獲補貼10萬元以上。

青年局長張以理說，去年「雄挺利」收到青創貸款總額度破億元本金的利息補貼申請案，受惠青創店家更超

過上百家。高市府努力下，青年創業不斷增長，盼透過這項利息補貼政策，幫助青年在築夢過程降低負擔，有效提升就業率。

張以理說，今年「雄挺利」介接經濟部貸款政策，貸款本金額度約1億元，由兆豐銀行、高雄銀行承作辦理，只要青創業者核貸通過，即可同步申請利息補貼，貸款本金金額200萬元的5年利息補貼，最高補貼約逾10萬元以上。

青年局今天新聞稿說明，利息補貼計畫分2期申請，第1期申請期間為今年7月1日至12月31日；第2期申請期間為2025年1月1日至6月30日。2期皆以預算用罄為止。

青年局表示，設籍高雄市滿3個月、年齡18歲至45歲，並於高雄市設有5年內公司、商業登記，向兆豐銀行高雄各分行（不含簡易型分行）或高雄銀行營業部申請經濟部青創貸款獲貸者，同步會有「雄挺利」利息補貼款，款項由銀行直接撥入申請人帳戶。