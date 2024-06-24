洪一中許願高雄有大巨蛋 陳其邁：會做政策評估
台鋼雄鷹總教練洪一中日前向媒體表示，希望高雄能有大巨蛋；市長陳其邁說，大家都很期待，會做政策評估，運動發展局有在規劃研究。
中職台鋼雄鷹22、23日在台北大巨蛋主場出賽，有媒體報導指出，總教練洪一中希望高雄能有大巨蛋，因台灣夏天室外氣溫高，看球很辛苦，有室內能吹冷氣會很舒服。
陳其邁今天出席位在湖內區公所旁的「湖內中正公共托嬰中心」開幕典禮，接受媒體聯訪時表示，大家也都很期待，會做政策評估，包括土地及整個財政負擔等部分做相關規劃與研究。
總教練洪一中曾在4月20日賽後被關在澄清湖棒球場地下室停車場，批球場工作人員不友善，事後高市府撤換球場主管，另外運發局副局長、科長、股長皆遭懲處並承諾加強聯盟、球隊管理間聯繫；陳其邁當時表示，球場還有中長期計畫，將在周邊規劃相關設施。
台鋼雄鷹職業棒球隊2022年底正式加盟中華職業棒球大聯盟，成為中華職棒第6隊，盼打造一支屬於南台灣的職業棒球隊。球隊4月5日開幕戰當天球團特別設計了具一款有特殊紀念意義的雄鷹元年紀念球，作為首場賽事的比賽用球，現場吸引1萬6000多名球迷到場看球。
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