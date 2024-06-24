快訊

沒水準！顧客私帶「爬蟲類寵物」放醬料盤惹眾怒 壽司郎發聲明了

權值股回檔、台積電跌30元收940元 台股重挫439點收22,813點

國家警報響了！12縣市大雨特報 3縣市大雷雨、1區山區暴雨

洪一中許願高雄有大巨蛋 陳其邁：會做政策評估

中央社／ 高雄24日電
台鋼雄鷹總教練洪一中日前向媒體表示，希望高雄能有大巨蛋；市長陳其邁說，大家都很期待，會做政策評估，運動發展局有在規劃研究。 聯合報系資料照
台鋼雄鷹總教練洪一中日前向媒體表示，希望高雄能有大巨蛋；市長陳其邁說，大家都很期待，會做政策評估，運動發展局有在規劃研究。 聯合報系資料照

台鋼雄鷹總教練洪一中日前向媒體表示，希望高雄能有大巨蛋；市長陳其邁說，大家都很期待，會做政策評估，運動發展局有在規劃研究。

中職台鋼雄鷹22、23日在台北大巨蛋主場出賽，有媒體報導指出，總教練洪一中希望高雄能有大巨蛋，因台灣夏天室外氣溫高，看球很辛苦，有室內能吹冷氣會很舒服。

陳其邁今天出席位在湖內區公所旁的「湖內中正公共托嬰中心」開幕典禮，接受媒體聯訪時表示，大家也都很期待，會做政策評估，包括土地及整個財政負擔等部分做相關規劃與研究。

總教練洪一中曾在4月20日賽後被關在澄清湖棒球場地下室停車場，批球場工作人員不友善，事後高市府撤換球場主管，另外運發局副局長、科長、股長皆遭懲處並承諾加強聯盟、球隊管理間聯繫；陳其邁當時表示，球場還有中長期計畫，將在周邊規劃相關設施。

台鋼雄鷹職業棒球隊2022年底正式加盟中華職業棒球大聯盟，成為中華職棒第6隊，盼打造一支屬於南台灣的職業棒球隊。球隊4月5日開幕戰當天球團特別設計了具一款有特殊紀念意義的雄鷹元年紀念球，作為首場賽事的比賽用球，現場吸引1萬6000多名球迷到場看球。

大巨蛋 教練 陳其邁

延伸閱讀

校長合照曝光…陳其邁訪清大 校方：談籌設高雄分部事宜

柯志恩評綠營天天想選舉 陳其邁：高雄市民罷免有經驗

陳其邁小內閣異動！教育局長謝文斌請辭 接棒人是「高雄最年輕校長」

中職／一個判決兩個總教練抗議 洪一中重播輔助判決勝出

相關新聞

陸網紅高雄搭計程車被收100元取消費 交通局查證將開罰

陸籍網紅Sean近日到高雄旅遊，叫了計程車後取消，被司機收了100元的費用，引發網友討論。高雄市交通局表示，目前高雄市計...

北高雄公托搶手！湖內第二處公托今啟用只剩3名額

北高雄公托資源欠缺，過去湖內、路竹等地幼兒要排1至2年才能進入公共托嬰中心。湖內鄰近南科及路科園區，為爭取青年南遷，高市...

小客車撞毀變電箱 高雄三民區826戶停電、搶修復電逾9成

高市三民區今天上午5時許發生交通事故，路邊變電箱遭自小客車撞毀，導致致使周邊826戶受影響，電力中斷，台電派員緊急搶修，...

胡璉孫女背骨灰 老兵返鄉「團圓」

老兵何奇南在民國38年前跟著已故的胡璉將軍轉進到台灣，一心掛念家鄉福建平潭的妻子與小孩，終身未娶，但等不到76年開放老兵...

北竿首次設中央級民代辦公室 中央攜手地方讓馬祖更好

民進黨立委洪申翰與鄉代表詹庭語今天在北竿塘岐村，舉辦聯合服務處成立茶會，這是馬祖北竿史上首次設中央級民代辦公室，象徵往後...

民進黨金門黨部開黨員大會 選出新任執委、評議委員

民進黨金門縣黨部今天召開第13屆第一次黨員代表大會，會中進行執行委員、評議委員選舉，此次執委共當選 8 席，分別為洪麟、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。