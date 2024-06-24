內政部調整補充兵條件 陳其邁：國防政策因應現狀

內政部為配合常備兵員額需求及服兵役公平，調整常備役體位役男申請服補充兵役條件，預計今天完成草案預告；高雄市長陳其邁說，國防政策基於國家面臨的狀況，盼維持台海和平。

陳其邁今天出席「湖內中正公共托嬰中心」啟用開幕典禮，接受媒體聯訪時表示，國家國防政策當然必須基於整體國家現在面臨狀況，跟整體國防策略做相對人力及軍備部署，希望能夠維持台海和平與穩定。

陳其邁指出，一貫原則是國防備戰原則，並沒有做太大改變，台海和平與穩定是雙方都必須負有責任，不應恣意在和平與穩定台海情況之下，有像軍機或軍艦等擾台行動，也都不是東亞地區周遭國家所樂見。

內政部官方網站資料指出，民國101年、102年因配合推動募兵制相關配套措施，及因應常備役體位役男轉服一般替代役超溢問題，放寬役男因家庭因素服補充兵役申請條件。

另外，為因應全民國防兵力結構調整方案，國防部會銜內政部111年12月29日公告，94年1月1日以後出生役男自113年1月1日起，回復徵集服常備兵現役，為期1年。

內政部表示，為配合國家常備兵員額需求及服兵役公平，重新檢視放寬措施，調整常備役體位役男申請服補充兵役條件，擬具「常備役體位因家庭因素及替代役體位服補充兵役辦法」第2條修正草案。