陸網紅高雄搭計程車被收100元取消費 交通局查證將開罰

陸籍網紅Sean近日到高雄旅遊，叫了計程車後取消，被司機收了100元的費用，引發網友討論。高雄市交通局表示，目前高雄市計程車公告收費標準，並沒有取消費用一項，若查違規將依公路法處9000元以上9萬元以下罰鍰。

Sean當時叫了計程車，不過剛好碰上了粉絲，告知他旁邊有一間好吃的鴨肉飯，於是決定取消車單。Sean等計程車司機抵達，問道「取消叫車的話要不要收錢？」司機告訴他要100元取消費，Sean如實支付，引起網友熱議。

網友回應，「連搭都沒搭就被收費100元，這司機真是坑觀光客的狠人」、「聽到計程車司機要求收100元，心裡驚了一下」、「起跳100元貴了，直接坐到鴨肉店也才85元起跳」、「一開始也覺得100很貴，可是把司機開過來的油錢跟時間算一算其實也是應該的」。

交通局表示，目前高雄市計程車公告收費標準，並沒有取消費用一項，交通局已請台灣大車隊說明，若查證有未依規定收費情況，將依公路法處9000元以上9萬元以下罰鍰。