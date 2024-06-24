業者申設寵物生命設施 高市府：尊重多數民意

民間寵物生命紀念業者預計在高雄市大樹區申請設立寵物生命紀念設施，市府農業局今天表示，六都寵物生命紀念業的審議，僅高雄要求舉辦公聽會，將尊重地方多數民意依規定辦理。

有業者預計在大樹區申請設立寵物生命紀念設施，因位於未滿10公頃的山坡地，依據「高雄市政府寵物生命紀念設施公益性認定原則」，需於當地召開公聽會，蒐集地方性需求及民俗風情，與爭取當地民眾支持。

但不少當地居民因擔心燃燒會帶來空污等問題，反對業者興建寵物生命紀念設施。業者接受媒體訪問時表示，將不定期舉辦說明會，邀市民參與，積極協調溝通。

高雄市農業局今天新聞稿表示，過去民眾飼養貓犬或是寵物，屍體往往送進垃圾焚化爐焚燒，把寵物屍體當作廢棄物清理，既不環保，也不能體現尊重動物寵物生命的現代價值觀。

農業局表示，現今社會逐步邁向老年化及少子化，寵物已成為重要的生活伴侶與寄託，各界也有反應政府正視寵物生命紀念管理、輔導業者能合於法令經營。

農業部去年7月11日公告「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」，對於「寵物生命紀念設施」申請用地可透過興辦事業計畫審查及變更編定方式取得合法用地。

另外，依該要點規定，位於山坡地範圍內若少於10公頃，需經地方政府認定具公益性者方可受理申請。主管機關農業局動保處應蒐集地方性需求及民俗風情，舉行公聽會，並將公聽會會議紀錄送公益性審議會做後續審核認定。

農業局長張清榮表示，目前六都寵物生命紀念業的審議，只有高雄市特別要求舉辦公聽會，農業局將尊重地方多數的民意，並依規定辦理公益性審議。

農業局並指出，有民眾在當地社團群組散播不實言論，造謠「農業局要引進3家業者進駐大樹區設立嫌惡設施」，抹煞農業局要求廠商召開公聽會聽取民意，為民意把關的行政作為，除予以駁斥與澄清，並將保留法律追訴權。