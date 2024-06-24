小嫻起床撞傷嘴唇門牙 負傷出席屏東創世認購票券100張

創世基金會籌建第18家清寒植物人安養院花蓮分院，獲得蘋果劇團支持，全台展開「愛劇在一起－抓龍特攻隊」兒童劇，屏東場將在7月27日登場，今舉辦公益活動，邀請近年定居屏東藝人小嫻出席，小嫻今早起床時撞傷門牙、嘴唇，看完醫師縫針後仍負傷出席，頻說「對不起、不好意思」，以行動力挺認購100張票券。

記者會原訂10點半開始，藝人小嫻因早上起床跌倒受傷，先去醫院掛急診，近11點時，下巴貼著紗布，現身活動現場，感覺相當虛弱，小嫻仍忍著疼痛上台跟主持人互動。

小嫻說話時不時摀著嘴巴，小嫻說，「不好意思我受傷，早上跌倒，趕快去醫院縫，感受到護理師、醫師的細心照顧，來了3、4名醫師與5、6個護理師」，都很熱情跟她說，「妳怎麼都沒吃飯，怎麼這麼瘦！（台語）」，她想說等下回去批價，先過來出席活動。

小嫻說，屏東是很溫暖地方，她考上屏東大學，未來會在這裡定居讀書，希望跟屏東、南部有關的，「我願意盡份心力，希望大家共同發揮愛與溫暖，溫暖社會」，兒童劇還有很多票，都還沒有認購完，「我也拋磚引玉認購100張」。

小嫻手遮著下巴，「謝謝大家不嫌棄我今天這樣子」。小嫻會後接受媒體聯訪，一度痛到快哭了，戴上口罩受訪，「因為傷口很痛，對不起」。小嫻說，她今天早上受傷到醫院急診，急診都是老人，「我也是有點難過，自己也是受傷了才體會無助感覺」，這個社會如我很多人覺得很無助的話，大家會很辛苦，在自己很健康時候，要多一點愛給需要溫暖的人。

小嫻提到今天早上受傷經過，小嫻說，早上醒來時看到窗簾的光很亮，想要多睡一下，站起來想把窗簾關上，「太亮了，我有點暈，一回頭就絆到床頭櫃，倒下去時撞上床頭櫃，門牙直接刺穿下唇與下巴，內外都有傷口，門牙也有點歪掉，等下還要去看牙醫」。

醫生縫了幾針？小嫻說，醫生沒有說，她用手指比出傷口的長度。原本今天活動安排一些橋段，但受傷做不到，也很抱歉無法笑，拍照起來不好看，覺得很抱歉。