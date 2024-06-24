快訊

「早喬好了」！黃國昌爆超思為搶單而成立 疑農業部少報600萬顆日本蛋

酒駕害命！水泥車右轉沒減速 婦人遭「撞倒再輾壓」送醫失血過多亡

覆議失敗恐引爆大罷免時代 哪些選區重選翻盤機會大？

小嫻起床撞傷嘴唇門牙 負傷出席屏東創世認購票券100張

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
藝人小嫻（右三）今天早上起床時摔傷門牙、嘴唇，到醫院掛急診後，負傷趕赴屏東創世院公益活動，並現場認購兒童劇票券100張，行動力挺。記者劉星君／攝影
藝人小嫻（右三）今天早上起床時摔傷門牙、嘴唇，到醫院掛急診後，負傷趕赴屏東創世院公益活動，並現場認購兒童劇票券100張，行動力挺。記者劉星君／攝影

創世基金會籌建第18家清寒植物人安養院花蓮分院，獲得蘋果劇團支持，全台展開「愛劇在一起－抓龍特攻隊」兒童劇，屏東場將在7月27日登場，今舉辦公益活動，邀請近年定居屏東藝人小嫻出席，小嫻今早起床時撞傷門牙、嘴唇，看完醫師縫針後仍負傷出席，頻說「對不起、不好意思」，以行動力挺認購100張票券。

記者會原訂10點半開始，藝人小嫻因早上起床跌倒受傷，先去醫院掛急診，近11點時，下巴貼著紗布，現身活動現場，感覺相當虛弱，小嫻仍忍著疼痛上台跟主持人互動。

小嫻說話時不時摀著嘴巴，小嫻說，「不好意思我受傷，早上跌倒，趕快去醫院縫，感受到護理師、醫師的細心照顧，來了3、4名醫師與5、6個護理師」，都很熱情跟她說，「妳怎麼都沒吃飯，怎麼這麼瘦！（台語）」，她想說等下回去批價，先過來出席活動。

小嫻說，屏東是很溫暖地方，她考上屏東大學，未來會在這裡定居讀書，希望跟屏東、南部有關的，「我願意盡份心力，希望大家共同發揮愛與溫暖，溫暖社會」，兒童劇還有很多票，都還沒有認購完，「我也拋磚引玉認購100張」。

小嫻手遮著下巴，「謝謝大家不嫌棄我今天這樣子」。小嫻會後接受媒體聯訪，一度痛到快哭了，戴上口罩受訪，「因為傷口很痛，對不起」。小嫻說，她今天早上受傷到醫院急診，急診都是老人，「我也是有點難過，自己也是受傷了才體會無助感覺」，這個社會如我很多人覺得很無助的話，大家會很辛苦，在自己很健康時候，要多一點愛給需要溫暖的人。

小嫻提到今天早上受傷經過，小嫻說，早上醒來時看到窗簾的光很亮，想要多睡一下，站起來想把窗簾關上，「太亮了，我有點暈，一回頭就絆到床頭櫃，倒下去時撞上床頭櫃，門牙直接刺穿下唇與下巴，內外都有傷口，門牙也有點歪掉，等下還要去看牙醫」。

醫生縫了幾針？小嫻說，醫生沒有說，她用手指比出傷口的長度。原本今天活動安排一些橋段，但受傷做不到，也很抱歉無法笑，拍照起來不好看，覺得很抱歉。

屏東創世院指出，「愛劇在一起」公益兒童劇屏東場，將在7月27日下午3點半，在屏東大學民生校區禮堂演出，捐款600元可以索取入場券1張，或二次公益轉贈屏東弱勢兒童，目前還有500張待認購，詳情可洽屏東創世院。

藝人小嫻（右）今天早上起床時摔傷門牙、嘴唇，到醫院掛急診後，負傷趕赴屏東創世院公益活動，並現場認購兒童劇票券100張，行動力挺。記者劉星君／攝影
藝人小嫻（右）今天早上起床時摔傷門牙、嘴唇，到醫院掛急診後，負傷趕赴屏東創世院公益活動，並現場認購兒童劇票券100張，行動力挺。記者劉星君／攝影
藝人小嫻（右）今天早上起床時摔傷門牙、嘴唇，到醫院掛急診後，負傷趕赴屏東創世院公益活動，小嫻受訪頻頻抱歉，抱歉無法笑。記者劉星君／攝影
藝人小嫻（右）今天早上起床時摔傷門牙、嘴唇，到醫院掛急診後，負傷趕赴屏東創世院公益活動，小嫻受訪頻頻抱歉，抱歉無法笑。記者劉星君／攝影
藝人小嫻（右五）今天早上起床時摔傷門牙、嘴唇，到醫院掛急診後，負傷趕赴屏東創世院公益活動，並現場認購兒童劇票券100張，行動力挺。記者劉星君／攝影
藝人小嫻（右五）今天早上起床時摔傷門牙、嘴唇，到醫院掛急診後，負傷趕赴屏東創世院公益活動，並現場認購兒童劇票券100張，行動力挺。記者劉星君／攝影

公益活動 屏東 醫師

延伸閱讀

屏科實中8月開學 1千多人甄選25名老師

全民運在屏東 隊服遭批像痠痛貼布 周春米：烏龍一場

墾丁無照民宿挨罰27萬耍賴 祭查封資產、凍結存款追回欠款

國會職權修法覆議表決前夕 屏東民眾響應青鳥行動

相關新聞

北高雄公托搶手！湖內第二處公托今啟用只剩3名額

北高雄公托資源欠缺，過去湖內、路竹等地幼兒要排1至2年才能進入公共托嬰中心。湖內鄰近南科及路科園區，為爭取青年南遷，高市...

小客車撞毀變電箱 高雄三民區826戶停電、搶修復電逾9成

高市三民區今天上午5時許發生交通事故，路邊變電箱遭自小客車撞毀，導致致使周邊826戶受影響，電力中斷，台電派員緊急搶修，...

胡璉孫女背骨灰 老兵返鄉「團圓」

老兵何奇南在民國38年前跟著已故的胡璉將軍轉進到台灣，一心掛念家鄉福建平潭的妻子與小孩，終身未娶，但等不到76年開放老兵...

北竿首次設中央級民代辦公室 中央攜手地方讓馬祖更好

民進黨立委洪申翰與鄉代表詹庭語今天在北竿塘岐村，舉辦聯合服務處成立茶會，這是馬祖北竿史上首次設中央級民代辦公室，象徵往後...

民進黨金門黨部開黨員大會 選出新任執委、評議委員

民進黨金門縣黨部今天召開第13屆第一次黨員代表大會，會中進行執行委員、評議委員選舉，此次執委共當選 8 席，分別為洪麟、...

影／胡璉孫女助老榮民了卻心願 骨灰終返鄉落葉歸根

參戰老榮民何奇南在民國38年前就跟著胡璉將軍轉進到台灣，一心掛念留在家鄉平潭島的妻子與4個小孩，終身未娶，總盼著有一天能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。