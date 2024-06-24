快訊

「早喬好了」！黃國昌爆超思為搶單而成立 疑農業部少報600萬顆日本蛋

酒駕害命！水泥車右轉沒減速 婦人遭「撞倒再輾壓」送醫失血過多亡

覆議失敗恐引爆大罷免時代 哪些選區重選翻盤機會大？

北高雄公托搶手！湖內第二處公托今啟用只剩3名額

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄湖內中正公共托嬰中心今天啟用，湖內區鄰近半導體S廊帶區塊，市長陳其邁鼓勵青年家庭南遷高雄。記者徐白櫻／攝影
高雄湖內中正公共托嬰中心今天啟用，湖內區鄰近半導體S廊帶區塊，市長陳其邁鼓勵青年家庭南遷高雄。記者徐白櫻／攝影

北高雄公托資源欠缺，過去湖內、路竹等地幼兒要排1至2年才能進入公共托嬰中心。湖內鄰近南科及路科園區，為爭取青年南遷，高市府社會局今成立第二處托嬰中心，開放報名不到1個月只剩3個名額，陳其邁呼籲家長動作要快，另承諾繼續設公托，3年後全市要增至85處。

中正公共托嬰中心附設於湖內民眾服務中心2樓，今早市長陳其邁率立委邱議瑩、議員李亞築等人揭牌啟用。社會局指出，托嬰中心可收20人，上月開放，已有17人報名。

議員李亞築指出，以前僅路竹區設公托，家長常等到小孩都2歲還排不到，所幸現在湖內已經成立兩處公托，雖然出生率低但還是很難報名，希望市府持續找尋合法建物拓點，提供更多托育名額。

市長陳其邁回應，他上任後公托數量從23處增加58處，雖然持續增加，仍無法滿足所有家長需求，另今年起中央與高市加碼補助共1萬5500元、送托準公保母1萬4600元，中央托育預算從150億增加1200億；湖內鄰近南科及路科，高市會跟中央合作，加速增加公托據點，讓青年家庭在高雄安居樂業。

「排隊近1年終於等到，非常開心！」年輕的曾媽媽說，另一半是職業軍人，自己一打二照顧兩名幼兒，湖內另一處公托已經額滿，所幸市府又成立新公托，距離住家僅5分鐘，可托育10小時，減輕很多負擔。

社會局補充，高市今年修正收托作業原則，放寬每名嬰幼兒僅能登記1家公托規定，現在可以登記2家，另外家庭內有2名以上手足的第二胎兒童列為優先托育對象。

高雄湖內中正公共托嬰中心今天啟用，湖內區鄰近半導體S廊帶區塊，市長陳其邁鼓勵青年家庭南遷高雄。記者徐白櫻／攝影
高雄湖內中正公共托嬰中心今天啟用，湖內區鄰近半導體S廊帶區塊，市長陳其邁鼓勵青年家庭南遷高雄。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今天主持湖內中正公共托嬰中心啟用儀式，另承諾繼續設公托，3年後全市要增至85處。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今天主持湖內中正公共托嬰中心啟用儀式，另承諾繼續設公托，3年後全市要增至85處。記者徐白櫻／攝影
高雄湖內中正公共托嬰中心今天啟用，湖內區鄰近半導體S廊帶區塊，市長陳其邁鼓勵青年家庭南遷高雄。記者徐白櫻／攝影
高雄湖內中正公共托嬰中心今天啟用，湖內區鄰近半導體S廊帶區塊，市長陳其邁鼓勵青年家庭南遷高雄。記者徐白櫻／攝影

托嬰 托育 陳其邁

延伸閱讀

陳其邁率隊拜會 陽明交大、清大最快下半年啟動AI課程

校長合照曝光…陳其邁訪清大 校方：談籌設高雄分部事宜

柯志恩評綠營天天想選舉 陳其邁：高雄市民罷免有經驗

陳其邁小內閣異動！教育局長謝文斌請辭 接棒人是「高雄最年輕校長」

相關新聞

北高雄公托搶手！湖內第二處公托今啟用只剩3名額

北高雄公托資源欠缺，過去湖內、路竹等地幼兒要排1至2年才能進入公共托嬰中心。湖內鄰近南科及路科園區，為爭取青年南遷，高市...

小客車撞毀變電箱 高雄三民區826戶停電、搶修復電逾9成

高市三民區今天上午5時許發生交通事故，路邊變電箱遭自小客車撞毀，導致致使周邊826戶受影響，電力中斷，台電派員緊急搶修，...

胡璉孫女背骨灰 老兵返鄉「團圓」

老兵何奇南在民國38年前跟著已故的胡璉將軍轉進到台灣，一心掛念家鄉福建平潭的妻子與小孩，終身未娶，但等不到76年開放老兵...

北竿首次設中央級民代辦公室 中央攜手地方讓馬祖更好

民進黨立委洪申翰與鄉代表詹庭語今天在北竿塘岐村，舉辦聯合服務處成立茶會，這是馬祖北竿史上首次設中央級民代辦公室，象徵往後...

民進黨金門黨部開黨員大會 選出新任執委、評議委員

民進黨金門縣黨部今天召開第13屆第一次黨員代表大會，會中進行執行委員、評議委員選舉，此次執委共當選 8 席，分別為洪麟、...

影／胡璉孫女助老榮民了卻心願 骨灰終返鄉落葉歸根

參戰老榮民何奇南在民國38年前就跟著胡璉將軍轉進到台灣，一心掛念留在家鄉平潭島的妻子與4個小孩，終身未娶，總盼著有一天能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。