北高雄公托搶手！湖內第二處公托今啟用只剩3名額

北高雄公托資源欠缺，過去湖內、路竹等地幼兒要排1至2年才能進入公共托嬰中心。湖內鄰近南科及路科園區，為爭取青年南遷，高市府社會局今成立第二處托嬰中心，開放報名不到1個月只剩3個名額，陳其邁呼籲家長動作要快，另承諾繼續設公托，3年後全市要增至85處。

中正公共托嬰中心附設於湖內民眾服務中心2樓，今早市長陳其邁率立委邱議瑩、議員李亞築等人揭牌啟用。社會局指出，托嬰中心可收20人，上月開放，已有17人報名。

議員李亞築指出，以前僅路竹區設公托，家長常等到小孩都2歲還排不到，所幸現在湖內已經成立兩處公托，雖然出生率低但還是很難報名，希望市府持續找尋合法建物拓點，提供更多托育名額。

市長陳其邁回應，他上任後公托數量從23處增加58處，雖然持續增加，仍無法滿足所有家長需求，另今年起中央與高市加碼補助共1萬5500元、送托準公保母1萬4600元，中央托育預算從150億增加1200億；湖內鄰近南科及路科，高市會跟中央合作，加速增加公托據點，讓青年家庭在高雄安居樂業。

「排隊近1年終於等到，非常開心！」年輕的曾媽媽說，另一半是職業軍人，自己一打二照顧兩名幼兒，湖內另一處公托已經額滿，所幸市府又成立新公托，距離住家僅5分鐘，可托育10小時，減輕很多負擔。