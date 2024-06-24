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胡璉孫女背骨灰 老兵返鄉「團圓」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
已故胡璉將軍的孫女胡敏珍（中）昨背著老榮民何奇南的骨灰經小三通返鄉。記者蔡家蓁／攝影
已故胡璉將軍的孫女胡敏珍（中）昨背著老榮民何奇南的骨灰經小三通返鄉。記者蔡家蓁／攝影

老兵何奇南在民國38年前跟著已故的胡璉將軍轉進到台灣，一心掛念家鄉福建平潭的妻子與小孩，終身未娶，但等不到76年開放老兵探親，何就過世，他的後人透過網路找到胡璉的孫女胡敏珍，盼讓父親落葉歸根。胡昨經由小三通帶何的骨灰返鄉，孩子及後輩子孫10多人到五通碼頭接回骨灰，哭喊著「阿爸，我們回家了」。

「何爺爺我們走了，你一路要跟好。」胡敏珍背著何奇南骨灰一路從台北到金門，昨中午12時多從小三通前往廈門，每次通關，她總會輕聲呼喚何爺爺要跟好，希望他能魂歸故里，和家人團圓。胡敏珍激動地說，「當初我爺爺把他們帶來，現在由我這個孫女把他們送回去，這是我應該做的」。

胡敏珍說，何爺爺因家貧，民國38年前自願從軍跟著胡璉來台，當時何已30多歲，在福建平潭有妻子與4個小孩，因孩子太小，都未跟著他，何認為還會回去，離開時什麼都沒交代，後來他跟著到花蓮開鑿公路與開墾，年紀大了就住在板橋榮家直到73年過世，享壽79歲。

胡說，因心繫家鄉妻兒，何奇南在台灣沒結婚，他常念叨著要回家鄉，突發疾病過世後，他小孩一直在尋父，聽說父親跟隨胡將軍，抖音上看到胡敏珍幫忙尋找老榮民，才找上她幫忙，她花了一個半月，很快就找到。

胡敏珍轉述，何爺爺當兵時，最大的孩子僅4歲，目前他的子女都70多歲了，昨天兒孫都到五通碼頭接何的骨灰回家。胡感謝金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣府秘書王中聖與熱心民眾蔡建偉及退輔會、榮服處、殯葬所協助，讓何爺爺終於可以回家。

胡敏珍成立胡璉將軍和平公益促進會2年多，已協助找到300多名老榮民骨灰，帶32件骨灰返鄉。

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