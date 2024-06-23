民眾黨成立府城小草關懷協會 柯文哲16蹲盼蹲點台南
民眾黨主席柯文哲今在總統賴清德本命區台南，進行一連串參訪拜廟行程，晚間則出席台南市府城小草關懷協會成立大會，會中應邀嘗試挑戰時下流行的「16蹲」，柯文哲動作雖不在節奏上，過程看似有些疲累，但仍一下一下慢慢蹲完；柯文哲也表示，跳完16蹲也期待協會蹲點台南，發掘在地需求，推進民眾黨在台南發展。
柯文哲指出，台灣民眾黨成立社會發展部，目標就是發展去中心化力量，避免像民進黨為勝選昨是今非，也期待台灣因為大家的存在變得更好。立委林國成則認為，南台灣並不是非綠不可，台南人已受夠民進黨執政的弊案叢生，民眾黨會結合最大的力量，找回年輕人要的公平正義。
府城小草關懷協會理事長楊家宜說，協會成立目標是融合多元力量，推進台南發展，民眾黨台南市黨部主委林乃立等人也一同到場，讓黨內先前分裂傳聞不攻自破，期待更多的合作取代對立。
民眾黨台南市黨部主委林乃立提到，民眾黨在台南設立市黨部3年來，黨員人數已約2000多位黨員，尤其在選舉後凝聚不少支持者，不過，今年是非選舉年，因此會以組織發展為工作重點，同時海選議員、里長等候選人，力拚2026年在台南市議會成立黨團。
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