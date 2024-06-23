北竿首次設中央級民代辦公室 中央攜手地方讓馬祖更好

民進黨立委洪申翰與鄉代表詹庭語今天在北竿塘岐村，舉辦聯合服務處成立茶會，這是馬祖北竿史上首次設中央級民代辦公室，象徵往後地方民意能夠直接傳達中央政府，讓施政效率更貼近鄉親期待，活動邀請總統府發言人李問「回娘家」，現場有上百位鄉親出席，民進黨馬祖黨部主委李哲宇表示，相信在中央與地方攜手合作下，一定可以為馬祖帶來更好的發展。

李問表示，回首過去5年，從無到有，是所有秉持相同信念的馬祖朋友們，一直給他們支持和鼓勵，每一位在馬祖推動民主理念的夥伴，都是重要的參與者和實踐者，所以真的非常感謝馬祖鄉親。他也說，北竿地方有詹庭語鄉民代表，中央有自2020年認養馬祖超過4年的洪申翰立委，他自己也會在崗位上，繼續關心馬祖鄉親們的權益。李問強調，「我們馬祖戰隊，從中央到地方，絕對會繼續為馬祖發聲、為鄉親服務」。

洪申翰致詞時，回想4年前剛來馬祖時，許多對改變地方政治充滿熱情的朋友，開始在南竿籌組民進黨馬祖黨部，縱使初期不被看好，但現在已經有了初步的成果，而從南竿發展到北竿，在鄉親們的支持下，表示我們的責任重加重大。洪申翰直言，「特別是鄉親們對一言堂式的馬祖政治環境，已經忍受夠久了」。

洪申翰也舉例，前二周詹庭語和李哲宇來立法院找他，希望向交通部反映，北竿民眾對機場擴建停工7年的種種焦慮。洪申翰憂心的說，他很深刻感受到，因為在意見沒有被縣府、選區立委如實反映的情況下，交通部其實對這些真實的民意，掌握度並不高。

洪申翰說，民進黨執政的中央政府對馬祖的支持不遺餘力，我們還有好多的工作要繼續進行，像是復飛高雄航線、還有靶場遷移的議題等，更重要的是，在推動建設的過程中，必須要傾聽鄉親們的心聲，充份凝聚地方共識，這樣才能為馬祖帶來長遠的良性發展。