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北竿首次設中央級民代辦公室 中央攜手地方讓馬祖更好

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
洪申翰立委與詹庭語鄉代今天在北竿塘岐村舉辦聯合服務處成立茶會，與會貴賓一起揭幕。圖／民進黨馬祖黨部提供
洪申翰立委與詹庭語鄉代今天在北竿塘岐村舉辦聯合服務處成立茶會，與會貴賓一起揭幕。圖／民進黨馬祖黨部提供

民進黨立委洪申翰與鄉代表詹庭語今天在北竿塘岐村，舉辦聯合服務處成立茶會，這是馬祖北竿史上首次設中央級民代辦公室，象徵往後地方民意能夠直接傳達中央政府，讓施政效率更貼近鄉親期待，活動邀請總統府發言人李問「回娘家」，現場有上百位鄉親出席，民進黨馬祖黨部主委李哲宇表示，相信在中央與地方攜手合作下，一定可以為馬祖帶來更好的發展。

李問表示，回首過去5年，從無到有，是所有秉持相同信念的馬祖朋友們，一直給他們支持和鼓勵，每一位在馬祖推動民主理念的夥伴，都是重要的參與者和實踐者，所以真的非常感謝馬祖鄉親。他也說，北竿地方有詹庭語鄉民代表，中央有自2020年認養馬祖超過4年的洪申翰立委，他自己也會在崗位上，繼續關心馬祖鄉親們的權益。李問強調，「我們馬祖戰隊，從中央到地方，絕對會繼續為馬祖發聲、為鄉親服務」。

洪申翰致詞時，回想4年前剛來馬祖時，許多對改變地方政治充滿熱情的朋友，開始在南竿籌組民進黨馬祖黨部，縱使初期不被看好，但現在已經有了初步的成果，而從南竿發展到北竿，在鄉親們的支持下，表示我們的責任重加重大。洪申翰直言，「特別是鄉親們對一言堂式的馬祖政治環境，已經忍受夠久了」。

洪申翰也舉例，前二周詹庭語和李哲宇來立法院找他，希望向交通部反映，北竿民眾對機場擴建停工7年的種種焦慮。洪申翰憂心的說，他很深刻感受到，因為在意見沒有被縣府、選區立委如實反映的情況下，交通部其實對這些真實的民意，掌握度並不高。

洪申翰說，民進黨執政的中央政府對馬祖的支持不遺餘力，我們還有好多的工作要繼續進行，像是復飛高雄航線、還有靶場遷移的議題等，更重要的是，在推動建設的過程中，必須要傾聽鄉親們的心聲，充份凝聚地方共識，這樣才能為馬祖帶來長遠的良性發展。

民進黨馬祖黨部主委李哲宇表示，這是馬祖史上，第一次有中央級的民意代表，在北竿成立立委服務處，在民進黨中央執政下，將借重洪申翰和立法院的資源，在國會裡，為北竿直接向中央執政團隊發聲、爭取資源。他也說，多一位立委來服務北竿，不只促進政黨競爭，更重要的是，在同一個政黨下，地方的民意能被更有效地傳達。

洪申翰立委與詹庭語鄉代今天在北竿塘岐村舉辦聯合服務處成立茶會，洪申翰致詞時表示，在推動建設的過程中，必須要傾聽鄉親們的心聲，這樣才能為馬祖帶來長遠的良性發展。圖／民進黨馬祖黨部提供
洪申翰立委與詹庭語鄉代今天在北竿塘岐村舉辦聯合服務處成立茶會，洪申翰致詞時表示，在推動建設的過程中，必須要傾聽鄉親們的心聲，這樣才能為馬祖帶來長遠的良性發展。圖／民進黨馬祖黨部提供
活動邀請總統府發言人李問「回娘家」，他也表示，「馬祖戰隊，從中央到地方，絕對會繼續為馬祖發聲、為鄉親服務」。圖／民進黨馬祖黨部提供
活動邀請總統府發言人李問「回娘家」，他也表示，「馬祖戰隊，從中央到地方，絕對會繼續為馬祖發聲、為鄉親服務」。圖／民進黨馬祖黨部提供
洪申翰立委與詹庭語鄉代今天在北竿塘岐村舉辦聯合服務處成立茶會，趙元帥也在主委詹銀河的邀請下前來祝賀觀禮。圖／民進黨馬祖黨部提供
洪申翰立委與詹庭語鄉代今天在北竿塘岐村舉辦聯合服務處成立茶會，趙元帥也在主委詹銀河的邀請下前來祝賀觀禮。圖／民進黨馬祖黨部提供

民進黨 洪申翰 馬祖

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