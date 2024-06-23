民進黨金門黨部開黨員大會 選出新任執委、評議委員

民進黨金門縣黨部今天召開第13屆第一次黨員代表大會，會中進行執行委員、評議委員選舉，此次執委共當選 8 席，分別為洪麟、曾育淵、蔡謀達 、蔡建偉、李炎鵬、蔡晏榕、許善靈、楊若男；評委共當選 5 席，分別為李皓倫、胡頴頴、蔡鎮遠、翁明志、蔡換生，並由李皓倫擔任評委召集人。

民進黨金門縣黨部主委蔡其雍表示，黨部會協同新任執評委團隊繼續為地方各項議題發聲，提升金門鄉親對這塊土地的認同感，持續為金門的縣政發展與環境保護奮鬥。

新任評委召集人李皓倫表示，金門有許多環境與民生議題值得關注，未來將以黨部評召的角色與縣黨部團隊共同努力，將鄉親的心聲傳遞到中央。

全國黨代表曾育淵強調，除了對地方議題的關注以外，他同時致力於為鄉親媒合醫療支援，透過連結金門與台灣的多個醫療窗口，持續為有中急重症就醫需求的鄉親媒合相關醫療資源，快速解決鄉親就醫需求。