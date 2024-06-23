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鼓山漁港人行道旁違法釣魚 海洋局：罰3萬至15萬

中央社／ 高雄23日電

一名高雄民眾在網路抱怨，鼓山漁港人行道旁有許多釣客違法釣魚，行人險被釣竿勾到還遭嗆。高雄市海洋局說，現場有設置禁釣公告，將加強巡查，違者可罰新台幣3萬至15萬元。

一名網友在臉書（Facebook）社團以「行人地獄之釣魚人天堂」為主題發文說，哈瑪星一帶過去很荒廢，近年市府很用心活化，周邊乾淨又明亮。但在鼓山一、二船渠周邊明明有「禁止釣魚」公告，卻一堆人佔據人行道釣魚，甩竿時還差點勾到行人，釣客卻嗆行人「要自行閃開一點」。

海洋局今天透過訊息回應，海洋局在鼓山一、二船渠有設置禁止釣魚公告，並有管理站人員及鼓山分局新濱派出所不定時巡查及勸導取締。

海洋局強調，若民眾違規釣魚勸導不聽，將依據漁港法開罰3萬至15萬元。海洋局將加強巡查，以維護該區域人行道上的遊客及行人安全。

鼓山漁港旁就是鼓山魚市場，該魚市場曾是高雄市第一座現代化魚市場，但隨漁業轉移而沒落。為重現昔日風華，市府2021年啟動改造計畫，將第一拍賣場整建為高雄農漁精品展售中心，2022年10月開幕。

人行道 行人地獄 高雄市

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