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影／胡璉孫女助老榮民了卻心願 骨灰終返鄉落葉歸根

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
胡璉的孫女胡敏珍（中）今天協助老榮民何奇南的骨灰返鄉，金馬聯合服務中心執行長吳增允（左）、與熱心民眾蔡建偉到場協助。記者蔡家蓁／攝影
胡璉的孫女胡敏珍（中）今天協助老榮民何奇南的骨灰返鄉，金馬聯合服務中心執行長吳增允（左）、與熱心民眾蔡建偉到場協助。記者蔡家蓁／攝影

參戰老榮民何奇南在民國38年前就跟著胡璉將軍轉進到台灣，一心掛念留在家鄉平潭島的妻子與4個小孩，終身未娶，總盼著有一天能回家團圓，但等不到76年的開放老兵探親，何奇南就過世，他的後人透過網路找到胡璉的孫女胡敏珍向她求助，希望讓父親落葉歸根，胡今天經小三通帶何的骨灰返鄉，他的小孩及後輩子孫10多人到五通碼頭將骨灰接回，一邊哭喊著「阿爸，我們回家了」。

「何爺爺我們走了，你一路跟好」胡敏珍背著何奇南的骨灰一路從台北到金門，今天中午12點多小三通前往廈門，每次通關，她都要輕聲的呼喚何爺爺要跟好，希望他能魂歸故里，跟家人團圓，胡敏珍激動的說「當初我爺爺把他們帶來，現在由我這個孫女，把他們送回去，這是我應該做的」。

胡敏珍表示，何爺爺因為家貧，在民國38年前自願從軍跟著胡璉將軍來台灣，當時何已經30多歲，年紀偏大，在家鄉福建平潭島有妻子與4個小孩，但因小孩太小，老婆跟孩子都未跟著他，但何的心裡認為還會回去，離開時什麼都沒交代，後來他跟著到花蓮開鑿公路與開墾，年紀大了就一直住在板橋榮家直到73年過世，享壽79歲。

胡說，因為心繫家鄉的妻兒，何在台灣沒有結婚，孤苦無依沒有家人，他經常念叨著要回家鄉，但返鄉之路卻迢迢，等不到76年的開放老兵探親，何奇南在開放前3年過世，他的小孩也一直在尋找父親，因為想到胡璉將軍曾經在福建待過，何的家人聽說父親跟隨胡將軍，後來在抖音上看到胡敏珍在幫忙尋找老榮民，才找上她幫忙，她花了一個半月，很快就找到。

胡敏珍轉述，何奇南去當兵時，最大的孩子僅有四歲，目前他的子女們也都70多歲了，今天全都到五通碼頭接何爺爺的骨灰回家。胡感謝金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣府秘書王中聖與熱心民眾蔡建偉及榮服處、殯葬所的協助，讓何爺爺終於可以回家了。

據了解，胡敏珍成立胡璉將軍和平公益促進會已經2年多，目前已經協助找到300多位老榮民骨灰，協助帶回32件骨灰返鄉，還有70多件個案等待處理。

胡璉的孫女胡敏珍激動的表示，「當初我爺爺把他們帶來，現在由我這個孫女，把他們送回去，這是我應該做的」。記者蔡家蓁／攝影
胡璉的孫女胡敏珍激動的表示，「當初我爺爺把他們帶來，現在由我這個孫女，把他們送回去，這是我應該做的」。記者蔡家蓁／攝影
胡璉的孫女胡敏珍（中）今天幫助爺爺胡璉將軍的舊部老榮民何奇南骨灰返鄉，金馬聯合服務中心執行長吳增允（左）、與熱心民眾蔡建偉到場協助。記者蔡家蓁／攝影
胡璉的孫女胡敏珍（中）今天幫助爺爺胡璉將軍的舊部老榮民何奇南骨灰返鄉，金馬聯合服務中心執行長吳增允（左）、與熱心民眾蔡建偉到場協助。記者蔡家蓁／攝影
老榮民何奇南的骨灰昨暫存放在金門殯葬所，金門縣政府秘書王中聖（左）與海基會金門辦事處主任蔡承棧也到場捻香致意。圖／讀者提供
老榮民何奇南的骨灰昨暫存放在金門殯葬所，金門縣政府秘書王中聖（左）與海基會金門辦事處主任蔡承棧也到場捻香致意。圖／讀者提供
胡璉的孫女胡敏珍（中）今天背著老榮民何奇南的骨灰經小三通返鄉。記者蔡家蓁／攝影
胡璉的孫女胡敏珍（中）今天背著老榮民何奇南的骨灰經小三通返鄉。記者蔡家蓁／攝影

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