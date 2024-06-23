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枋山溪流域剩餘資材在地居民免費撿因遇農忙 延長7/10

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
林業署今年度首度試辦開放國有林伐木跡地剩餘資材供屏東縣獅子鄉內獅村居民撿拾，今年撿拾期間從6月1到23日止，因適逢居民農忙，今宣布延長撿拾期間到7月10日。圖／屏東分署提供
林業署今年度首度試辦開放國有林伐木跡地剩餘資材供屏東縣獅子鄉內獅村居民撿拾，今年撿拾期間從6月1到23日止，因適逢居民農忙，今宣布延長撿拾期間到7月10日。圖／屏東分署提供

林業及自然保育署屏東分署所轄潮州事業區第33、34班（枋山溪流域）是屏東分署永續人工林木材生產區域，為與山村居民共享森林惠益並發揮剩餘資材再利用，今年度首度試辦開放國有林伐木基地剩餘資材供獅子鄉內獅村居民撿拾，今年撿拾期間從6月1到23日止，因適逢居民農忙，今宣布延長撿拾期間到7月10日。

林業保育署屏東分署表示，今年首度開放，撿拾期間是6月1日到23日，吸引10多居民前往尋寶，居民表示，剩餘資材撿拾回去後除做居家裝置藝術品外也可以當柴燒，感謝友善周邊部落措施。只是時值部落農忙，敲碗再延長辦理，屏東分署聽見部落需求，延長撿拾期間到7月10日。

屏東分署表示，今年提供的量約14噸，以往伐木作業承包廠商只將性質良好及具市場價值的木材運離現場，現場留置性質較差的枝梢材及廢材待其自然分解。講求循環經濟現代，為讓林業經營過程中所產生剩餘資材能再利用，剩餘資材是文創良材或排灣族傳統乾糧芋頭乾烘窯柴燒的材料，發揮其料想不到價值。

屏東分署表示，嘉惠居民及發揮剩餘資材再利用價值，首度試辦開放設籍在獅子鄉內獅村居民撿拾，也降低居民進入作業道風險及提升撿拾意願，屏東分署將木材統一集中至臨時堆置場，並考量平日農忙居民，例假日也開放撿拾。開放期間居民只需要攜帶身分證明文件即可到場撿拾，但不可使用機具，撿拾之木材只供自用等非營利用途為限。

在地村民周秋雄說，以往到山上撿拾木頭要花很多時間，平常大家都有在燒柴，也是原住民從以前至今的生活習慣，希望未來這項措施能維持。

屏東分署表示，枋山溪流域內國有林地是屏東分署永續人工林木材生產區域，依循「永續林業、生態臺灣」政策，積極執行提升國產材的自給率政策外，在經營過程中，尊重在地社區和原住民的權益，伐採作業前召開說明會與周邊部落充份溝通與會勘，確保不影響部落遺址，並提供原住民就業機會，同時配合相關作業善加利用伐木生產過程中的剩餘資材，期創造更高附加價值，落實森林資源與原住民共享政策。

林業署今年度首度試辦開放國有林伐木跡地剩餘資材供屏東縣獅子鄉內獅村居民撿拾，今年撿拾期間從6月1到23日止，因適逢居民農忙，今宣布延長撿拾期間到7月10日。圖／屏東分署提供
林業署今年度首度試辦開放國有林伐木跡地剩餘資材供屏東縣獅子鄉內獅村居民撿拾，今年撿拾期間從6月1到23日止，因適逢居民農忙，今宣布延長撿拾期間到7月10日。圖／屏東分署提供
林業署今年度首度試辦開放國有林伐木跡地剩餘資材供屏東縣獅子鄉內獅村居民撿拾，今年撿拾期間從6月1到23日止，因適逢居民農忙，今宣布延長撿拾期間到7月10日。圖／屏東分署提供
林業署今年度首度試辦開放國有林伐木跡地剩餘資材供屏東縣獅子鄉內獅村居民撿拾，今年撿拾期間從6月1到23日止，因適逢居民農忙，今宣布延長撿拾期間到7月10日。圖／屏東分署提供
林業署今年度首度試辦開放國有林伐木跡地剩餘資材供屏東縣獅子鄉內獅村居民撿拾，今年撿拾期間從6月1到23日止，因適逢居民農忙，今宣布延長撿拾期間到7月10日。圖／屏東分署提供
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林業署今年度首度試辦開放國有林伐木跡地剩餘資材供屏東縣獅子鄉內獅村居民撿拾，今年撿拾期間從6月1到23日止，因適逢居民農忙，今宣布延長撿拾期間到7月10日。圖／屏東分署提供
林業署今年度首度試辦開放國有林伐木跡地剩餘資材供屏東縣獅子鄉內獅村居民撿拾，今年撿拾期間從6月1到23日止，因適逢居民農忙，今宣布延長撿拾期間到7月10日。圖／屏東分署提供

原住民 屏東 永續

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