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藝術轉動社區 澎湖望安進駐藝術團隊以魚灶當窯

中央社／ 澎湖縣23日電

文化部推動藝術轉動社區計畫，前進望安中社村，藝術團隊土土實驗工作室今天在聚落內展出「澎湖製造」傳統的窯灶風土文物，讓文化藝術傳承保存。

文化部所屬國立台南生活美學館與澎湖縣政府文化局合作辦理「澎湖製造」展覽，出席者有藝術轉動社區計畫主持人吳瑪悧、澎湖縣政府文化局科長簡佑誠、望安鄉鄉長許賢德、中社社區發展協會理事長葉長根、國立台南生活美學館組長楊雅琪、藝術團隊土土實驗工作室張凱婷、胡淑淳等人，望安鄉在地團隊及居民亦共襄盛舉。

台南生活美學館表示，在南部7縣市推動「藝術轉動社區計畫」，公開徵選藝術家進入社區，今年藝術團隊土土實驗工作室進駐望安，感謝澎湖縣政府文化局提供創作及展出場域，讓藝術家們運用在地風、水、土、石等素材與社區居民共創。

澎湖縣政府文化局表示，花宅聚落是澎湖地區保存較完整的傳統聚落之一，其中魚灶興盛時期約有47座，如今以魚灶作為魚產加工的產業已經沒落。很高興土土實驗工作室將閒置魚灶搖身一變為窯灶，並帶領居民一起體驗創作，共同探索望安的地域與風土，重新認識自身與土地的關係。

望安鄉長許賢德表示，中社社區望安聚落具有發展為國際藝術村的潛力，期盼有更多藝術家在此進行創作，與居民共創，讓社區被世界看見。

土土實驗工作室藝術家表示，工作室於2023年開始以望安島各地土壤做材料實驗，透過與居民共創，一起採土、篩土、練土、捏塑、野燒，重新建立、尋回居民對土地的記憶。今年團隊以藝術轉動社區計畫進駐望安特別與燒窯、製窯前輩鄭中和老師討論，利用島上已修復的魚灶，耐火、通風的特性，燒製陶土，結果相當成功。這次的展覽從陶土材料、魚灶為窯，是真正的「澎湖製造」，將一直展出至7月14日。

團隊 澎湖縣

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