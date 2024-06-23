快訊

內褲男百貨公司外揮舞武士刀 小黃司機拒載竟遭刺傷 警抓人送辦

練球近10年！國三生入選青奧國手 半夜苦練獲頒市長獎

珍珠、芋園、湯圓不是最肥 一圖看懂豆花配料及湯品怎麼選熱量才不高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼓山第二船渠一排釣魚人占人行道 妨害通行還嗆：不會閃開？

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
網友在臉書「爆怨公社」留言，指出高雄鼓山第二船渠的人行道旁，一整排釣魚人檔人行道，明明有禁止釣魚立牌卻無人管。圖／翻攝自爆怨公社
網友在臉書「爆怨公社」留言，指出高雄鼓山第二船渠的人行道旁，一整排釣魚人檔人行道，明明有禁止釣魚立牌卻無人管。圖／翻攝自爆怨公社

有網友在臉書「爆怨公社」留言，指出高雄鼓山第二船渠的人行道旁，一整排釣魚人擋人行道，甚至差點甩竿勾到人，溝通後竟嗆要自行閃開，質疑明明有禁止釣魚立牌，卻無人管。市府海洋局表示會再加強巡查，違規釣魚若勸導不聽將依漁港法開罰3至15萬元。

網友表示，這裡以前是荒廢之地，市府也很用心活化，變得很乾淨明亮，但每次來的時候，都有一整排釣魚人擋人行道，甚至甩竿差點勾到人，溝通後還嗆要自行閃開。

他氣憤表示，明明就是人行道還要閃避？現場也有海洋局告示牌標示禁止釣魚。他從高流、大港橋、駁二一整排走過來，幾乎沒有什麼人釣魚，但走這裡就有人釣，難道是一國兩制？

海洋局回應，鼓山一、二船渠都有設置禁止釣魚公告，並有管理站人員及鼓山分局新濱派出所不定時巡查及勸導取締。違規釣魚若勸導不聽，將依漁港法開罰3至15萬元，海洋局會再加強巡查，維護行人安全。

市議員簡煥宗表示，釣客與行人的衝突不是第一次，目前高雄港內旗津、鼓山等地內港都沒開放釣魚。高雄是海洋城市，市府也打造高雄為親水城市，但許多愛釣魚的市民卻無處可釣。高港內許多內港因時代環境不同，已不若以往繁忙，市府應該做好規畫，考慮畫設不妨礙居民、行人的釣魚區，創造雙贏。

第二船渠位於一排民宅後較為隱密，像條大水溝在地人因此稱為「內溝仔」，一旁就是鼓山漁市場，1928年完工是高雄首座現代化漁港，當時漁船及周邊人潮絡繹不絕，非常熱鬧。後來沒落經市府整治，目前新漁市場及一整排的彩色屋「高雄彩色島Burano」已成為新觀光景點。

網友在臉書「爆怨公社」留言，指出高雄鼓山第二船渠的人行道旁，一整排釣魚人檔人行道，明明有禁止釣魚立牌卻無人管。圖／翻攝自爆怨公社
網友在臉書「爆怨公社」留言，指出高雄鼓山第二船渠的人行道旁，一整排釣魚人檔人行道，明明有禁止釣魚立牌卻無人管。圖／翻攝自爆怨公社
鼓山第二船渠經整治，一整排的彩色屋「高雄彩色島Burano」已成為新觀光景點。記者潘奕言／攝影
鼓山第二船渠經整治，一整排的彩色屋「高雄彩色島Burano」已成為新觀光景點。記者潘奕言／攝影
網友在臉書「爆怨公社」留言，指出高雄鼓山第二船渠的人行道旁，一整排釣魚人檔人行道，明明有禁止釣魚立牌卻無人管。圖／翻攝自爆怨公社
網友在臉書「爆怨公社」留言，指出高雄鼓山第二船渠的人行道旁，一整排釣魚人檔人行道，明明有禁止釣魚立牌卻無人管。圖／翻攝自爆怨公社

人行道 行人

延伸閱讀

加速陽明交大、清華高雄設分部 陳其邁率隊拜會

校長合照曝光…陳其邁訪清大 校方：談籌設高雄分部事宜

台南將軍漁港冒火光、黑煙滾滾！海釣船疑電線走火燃燒 船舶面目全非

羽球／高雄大師賽 台灣女單、男雙金包銀

相關新聞

鼓山第二船渠一排釣魚人占人行道 妨害通行還嗆：不會閃開？

有網友在臉書「爆怨公社」留言，指出高雄鼓山第二船渠的人行道旁，一整排釣魚人擋人行道，甚至差點甩竿勾到人，溝通後竟嗆要自行...

促大林蒲遷村 高市府加發重建獎勵金

行政院核定800億元大林蒲遷村預算，地方仍意見紛歧，高市府昨召開第5次說明會，市長陳其邁宣布，每屋加速搬遷獎勵金30萬元...

全民運在屏東 隊服遭批像痠痛貼布 周春米：烏龍一場

屏東縣政府暌違28年今年10月舉辦全民運動會，從今年1月起每月推出各主題的運動會為全民運暖身，6月主題是木球、槌球、地面...

陳其邁率隊拜會 陽明交大、清大最快下半年啟動AI課程

AI、半導體產業陸續進駐高雄，國立陽明交通大學、清華大學預計在高雄設分部，市長陳其邁日前率團隊拜會兩校校長。陽明交大預計...

鳳山溪死魚大增 環保局追查原因

高雄市鳳山溪18日開始出現大量死魚，水利局至昨天中午撈除1570公斤魚屍。環保局19日曾查獲鳳山區餐飲工廠偷排含油脂白濁...

高虹安赴嘉義市參訪 交流市政

新竹市長高虹安率市府團隊連兩天到姊妹市嘉義市參訪、交流，嘉義市長黃敏惠與市府團隊熱情歡迎，高虹安大啖噴水雞肉飯等庶民美食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。