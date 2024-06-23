鼓山第二船渠一排釣魚人占人行道 妨害通行還嗆：不會閃開？

有網友在臉書「爆怨公社」留言，指出高雄鼓山第二船渠的人行道旁，一整排釣魚人擋人行道，甚至差點甩竿勾到人，溝通後竟嗆要自行閃開，質疑明明有禁止釣魚立牌，卻無人管。市府海洋局表示會再加強巡查，違規釣魚若勸導不聽將依漁港法開罰3至15萬元。

網友表示，這裡以前是荒廢之地，市府也很用心活化，變得很乾淨明亮，但每次來的時候，都有一整排釣魚人擋人行道，甚至甩竿差點勾到人，溝通後還嗆要自行閃開。

他氣憤表示，明明就是人行道還要閃避？現場也有海洋局告示牌標示禁止釣魚。他從高流、大港橋、駁二一整排走過來，幾乎沒有什麼人釣魚，但走這裡就有人釣，難道是一國兩制？

海洋局回應，鼓山一、二船渠都有設置禁止釣魚公告，並有管理站人員及鼓山分局新濱派出所不定時巡查及勸導取締。違規釣魚若勸導不聽，將依漁港法開罰3至15萬元，海洋局會再加強巡查，維護行人安全。

市議員簡煥宗表示，釣客與行人的衝突不是第一次，目前高雄港內旗津、鼓山等地內港都沒開放釣魚。高雄是海洋城市，市府也打造高雄為親水城市，但許多愛釣魚的市民卻無處可釣。高港內許多內港因時代環境不同，已不若以往繁忙，市府應該做好規畫，考慮畫設不妨礙居民、行人的釣魚區，創造雙贏。