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全民運在屏東 隊服遭批像痠痛貼布 周春米：烏龍一場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（中）今體驗地面高爾夫球，一桿進洞超開心。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今體驗地面高爾夫球，一桿進洞超開心。記者劉星君／攝影

屏東縣政府暌違28年今年10月舉辦全民運動會，從今年1月起每月推出各主題的運動會為全民運暖身，6月主題是木球、槌球、地面高爾夫，今熱鬧舉行比賽，超過500名選手參與，縣長周春米今出席，對於近期挨批全民運隊服像「痠痛貼布」，周春米也澄清，是烏龍、誤會一場，隊服設計會經籌備委員會討論，請大家靜候最漂亮、最棒隊服。

呼應全民運動會不分年齡共同參與精神，屏東縣政府今在里港鄉河濱公園展開「好運動起來-千歲槌」，今豔陽高照，周春米出席活動，穿上全民運主視覺「綻放榮光」的T恤，也跟在場民眾介紹，主視覺的意義，希望大家聚集到屏東，一起來運動，屏東也在此時發光發亮綻放，展現我屏東我驕傲。

周春米致詞時宣傳今年全民運屏東，10月26日到10月30日登場，屆時會有2到3萬人來到屏東，希望大家做熱情的主人，也發展運動觀光，此外藉由承辦運動賽事，運動場地、設施修正，也可以趁此機會跟中央爭取補助。

今年6月初，縣議員陳揚在議會質疑全民運的隊服宛若「酸通貼布」設計，周春米今接受媒體聯訪時首度對外表示，有點烏龍，這是樣本，有點誤會，只是拿來試尺寸樣本，不是全民運任何選手、裁判的隊服。

周春米說，運動會有工作人員、裁判、貴賓，志工與選手，分好幾個部分，隊服設計會經籌備處籌備委員會討論，做出設計，單項運動代表，7月報名後發包，請大家靜候最漂亮最棒的全民運，各個分組的隊服。

今天在里港河濱公園舉辦的「千歲槌」共結合全民運動會中木球、槌球及地面高爾夫球，邀集逾500名選手參與，其中有許多長者到場，80歲以上選手就超過60位，「千歲槌」展現全民運9歲到99歲皆可共同參與精神，參與選手年紀最大為95歲，年紀最小的則是7歲。

體發中心表示，此次競賽開放報名不到3天就額滿，回響超乎預期，為此加開200名木球及地面高爾夫的體驗項目，讓民眾可以透過專業教練解說及小小的分組趣味競賽，體驗不同以往的球類運動。

屏東縣政府表示，邀請大家參與每月系列活動，每月推出至少3種新的體驗項目與溫故知新的項目，7月主題是水上運動。

屏東縣今年10月將舉辦全中運，今天舉行千歲槌賽事，邀請參加比賽90歲以上長輩與年輕學子一同參賽，體現全民運9歲到99歲都能參賽精神。記者劉星君／攝影
屏東縣今年10月將舉辦全中運，今天舉行千歲槌賽事，邀請參加比賽90歲以上長輩與年輕學子一同參賽，體現全民運9歲到99歲都能參賽精神。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今天為千歲槌賽事開球。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今天為千歲槌賽事開球。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今在里港鄉河濱公園展開「好運動起來-千歲槌」賽事。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今在里港鄉河濱公園展開「好運動起來-千歲槌」賽事。記者劉星君／攝影

周春米 屏東縣政府 運動

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