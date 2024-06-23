促大林蒲遷村 高市府加發重建獎勵金

行政院核定800億元大林蒲遷村預算，地方仍意見紛歧，高市府昨召開第5次說明會，市長陳其邁宣布，每屋加速搬遷獎勵金30萬元的發放時間從半年放寬至22個月，另加發加速重建獎勵金，最高30萬。反對派居民爭取農地、公保地等非住商土地應1坪換1坪。支持派居民則呼籲加速遷村，「盼在有生之年看見啟動計畫」。

經濟部政務次長何晉滄、市長陳其邁、議員陳麗娜及鄭光峰等人昨出席說明會，大林蒲遷村自救會搶在會前召開記者會，提出非住商用地協議價購、放寛安置住宅資格、磚造新建價格比照RC建價、3年內遷出可領搬遷獎勵金、全面徵收出入鳳鼻頭漁港非在藉船隻、發放空汙補償金、落實1坪換1坪蓋回原屋型共7大訴求。

市長陳其邁說，農業區跨區區段徵收要全部地主同意的規定已取消，只要多數人同意就可啟動，領現金或抵價地都可以。農業區土地臨路遠，徵收價格不一，市府會重新鑑價。另也放寬選屋級距，300萬即可買2房型。30萬元搬遷獎勵金發放的時間原為6個月，現在放寬至22個月，市府再加碼補助新建房屋獎勵金，每坪以5000元計價，最高30萬元。

「要健康婆婆媽媽團高雄團」團長洪秀菊說，遷村條件放寬有限、善意不足，市場上重建價格每坪已達15萬，市府補助13萬，「拿2、3年前的價格來談不對」。居民也說，現居地房屋建蔽率約90％至100％，遷村後剩60％，15坪變12坪，根本不可能蓋回原形屋或無負債遷村。

陳其邁回應，公保地原本若是住商地，可以1坪換1坪，若是農地，則以市價加4成計算；現行農地每分地差不多1500萬元至1800萬元，公保地、農地約2700萬元，條件不差。此外大林蒲容積率原本150，遷村後變390，新屋可蓋5至7樓，不會增加負擔。空汙補償金則以加速遷村與重建補償金加發，共60萬元。

市府補充，民眾擔心領到的補償費無蓋回原房型，但以2023年評定的全新重建價格計價，較2019年公布的價格平均提高達50%，合乎市場行情，未來若物價上漲，補償費也會配合調整。