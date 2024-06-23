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高虹安赴嘉義市參訪 交流市政

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
新竹市長高虹安（左）20日抵達姐妹市嘉義市，與嘉市長黃敏惠（中）連兩天針對教育、觀光休閒、醫療衛生、經濟就業等市政議題交流。圖／嘉市府提供
新竹市長高虹安（左）20日抵達姐妹市嘉義市，與嘉市長黃敏惠（中）連兩天針對教育、觀光休閒、醫療衛生、經濟就業等市政議題交流。圖／嘉市府提供

新竹市長高虹安率市府團隊連兩天到姊妹市嘉義市參訪、交流，嘉義市長黃敏惠與市府團隊熱情歡迎，高虹安大啖噴水雞肉飯等庶民美食，參訪舊監宿舍群、實驗木場、美術館及檜意森活村，互動熱絡，深化2市情誼。高虹安分享，初來嘉市，具在地特色與美食文化店家令人留下深刻印象。

黃敏惠說，台灣只有基隆市、新竹市和嘉義市3個省轄市，不管人口、面積、城市競合及市政治理上，面臨許多嚴峻的挑戰。竹市和嘉市各具特色，也有許多相似處，盼雙方持續交流互動，推動兩市在經濟、文化、教育各方面合作，實現共同發展。

高虹安說，竹市與嘉市有許多共通點，同樣小而美，也有許多迷人老屋、古蹟。看到嘉市老屋透過「以修代租、老屋卸妝」等政策活化修復老屋，受益良多。

高虹安於20日抵達，與黃敏惠連兩天針對教育、觀光休閒、醫療衛生、經濟就業等市政議題交流。

黃敏惠說，嘉市與竹市1982年7月1日同時恢復升格省轄市，2002年簽訂姊妹市，至今22年，雙方互動頻繁，每年自辦集團結婚，相互派員為新人見證，嘉市2021年台灣設計展前也到竹市交流觀摩；嘉市與竹市與鄰近縣市相比雖是小城，卻同樣透過設計力，為城市注入創新活力、展現大能量，近年中台灣區域治理平台、女力9縣市交流中，展現跨區域合作的力量，共同為城市發展努力。

老屋 高虹安 黃敏惠

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