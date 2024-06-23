鳳山溪死魚大增 環保局追查原因

高雄市鳳山溪18日開始出現大量死魚，水利局至昨天中午撈除1570公斤魚屍。環保局19日曾查獲鳳山區餐飲工廠偷排含油脂白濁廢水，汙染鳳山溪，已依水汙法告發並限期改善，但指魚類死亡，也可能與天氣炎熱有關，會持續派員到鳳山溪上游加強稽查。

鳳山溪18日起出現大量死魚，部分魚屍隨水流漂動，發臭，水利局派人撈除，並從山仔頂溝滯洪池引入水源，挹注到鳳山溪改善水質。

水利局表示，從18日到22日在博愛橋至鳳山橋的鳳山溪，已撈除1570公斤魚屍，但鳳山溪中偶爾仍可見零星魚屍。環保局說，鳳山溪18日出現死魚，19日至21日溪水呈現黑色，當地河川巡守隊人員發現後報案，環保局19日查獲鳳山區某餐飲工廠把含油脂的廢水偷排進鳳山溪，造成溪水汙染，已依違反水污法30條規定，依法告發並限期改善。

環保局表示，鳳山溪博愛橋往南的魚屍較多，昨派員在前往檢測水質，水溫達攝氏34.4，研判除了工廠偷排廢水，也可能因天氣炎熱，基流量低，有機物醱酵導致溶氧偏低，引發魚類死亡。