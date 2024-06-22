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陸不以武力使台屈服恐還有這招 華府智庫：藉「他們」之手隔離台灣

高虹安又陷盜圖風波 黃捷高舉一物喊「這不是AI芒果」台下笑了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委黃捷高舉新鮮的金煌芒果喊，高雄的芒果「不用AI、不用盜圖」。記者徐白櫻／攝影
立委黃捷高舉新鮮的金煌芒果喊，高雄的芒果「不用AI、不用盜圖」。記者徐白櫻／攝影

新竹市長高虹安採用AI芒果合成圖引發話題，高雄市農業局今天下午在凹子底森林公園舉辦六龜金煌芒果行銷會，立委許智傑誇口他最多一次能吃30粒芒果，遭市長陳其邁吐槽，只要吃兩粒金煌芒果就會很撐。另一立委黃捷則高舉新鮮的金煌芒果喊說，高雄的芒果「不用AI、不用盜圖」，時事梗引發現場觀眾會心一笑。

新竹市長高虹安昨天在臉書粉專發一張吃芒果冰照片，網友抓包覺得與高雄某冰店展示的芒果照雷同，陷入盜圖疑雲。新竹縣府坦承，芒果冰是由AI生成。

立委黃捷下午參加芒果行銷記者會，繼立委林岱樺之後上台，為鋪陳致詞內容，一上台就逕自走向展示架拿起一粒新鮮芒果。黃捷解釋，她拿芒果的用意是要跟大家說，我們高雄芒果不用AI、不用盜圖，直接就是現場的金煌芒果，邀請大家一起來品嘗六龜芒果。

立委許智傑說，他愛吃芒果，曾去同學家採芒果，最高紀錄一次吃30粒，他兒子一次能吃兩粒大芒果，2歲孫子也愛吃芒果，邀請大家一起來吃芒果。

市長陳其邁接著許智傑之後登台致詞，強調金煌芒果是六龜農民黃金煌所研發的特有品種，另有水蜜桃、玉文及黑香等芒果品種，果粒都比土芒果大，不相信許智傑也能夠一口氣吃下30粒。

農業局指出，金煌芒果季今明兩天結合神農市集辦理，明天還會持續免費贈送100%新鮮水果製作的「金煌芒果霜淇淋」，兩日共1000份，陳其邁及出席活動的民代都掛保證說「真的好吃」。

高雄市農業局今明兩天舉辦「金煌芒果季」，市長陳其邁與多名立委、議員推薦芒果霜淇淋很好吃。記者徐白櫻／攝影
高雄市農業局今明兩天舉辦「金煌芒果季」，市長陳其邁與多名立委、議員推薦芒果霜淇淋很好吃。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁愛吃冰，推薦大家明天還可以到凹子底森林公園品嘗免費的霜淇淋。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁愛吃冰，推薦大家明天還可以到凹子底森林公園品嘗免費的霜淇淋。記者徐白櫻／攝影
「金煌芒果季」今明兩天結合神農市集在凹子底森林公園辦理，現場銷售大又漂亮的各種類芒果。記者徐白櫻／攝影
「金煌芒果季」今明兩天結合神農市集在凹子底森林公園辦理，現場銷售大又漂亮的各種類芒果。記者徐白櫻／攝影

AI 芒果 高虹安 黃捷

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