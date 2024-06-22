柯志恩評綠營天天想選舉 陳其邁：高雄市民罷免有經驗

國會改革法案引發立委罷免風潮，國民黨高雄市黨部主委柯志恩今受訪批評，民進黨每天都在想著選舉。高雄市長陳其邁說，高雄市民對罷免非常有經驗，不同黨派也都曾經歷罷免投票，結果不一樣；罷免權是監督國會非常重要的一個機制，也是憲法保障人民的基本權利，任何人都應該尊重。

陳其邁今天下午出席金煌芒果季行銷活動，媒體問及他對國台辦公布的懲治台獨分裂國家及煽動分裂國家犯罪等項規定看法。陳其邁表示，中華民國是一個主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，我們不僅有完整的民主制度，依憲法人民也有百分之百的言論自由，在台灣，你可以主張獨立，你也可以主張統一，皆屬於言論自由的一部分，這個可能是中國比較沒辦法理解的地方。

陳說，我們在中華民國憲法保障之下，政府也必須有責任跟義務保障人民的權利義務，中華人民共和國對台灣完全不具任何的司法管轄權，不管是民主制度或憲法保障人民的相關權利，都明載在憲法及增修條文各個篇章。

立法院副院長江啟臣、立法委員柯志恩今天出席啟思國際系列論壇。柯說，很多立委辛辛苦苦上任，還不到一年的時間就要發動罷免，很多福民立國的法案，要靠這些立委共同推動，「還沒看到他們表現，每次都把罷免放在自己口裡」，不免讓人覺得民進黨幹嘛天天都在搞選舉，這就是讓選民覺得非常唾棄的地方。

陳其邁表示，希望柯委員能夠多到高雄走走，因為高雄市民對罷免非常有經驗，不同黨派也都曾經經過罷免投票，結果當然不一樣。罷免權跟選舉權一樣，人民投票給你，國會議員是接受人民的委託，但人民覺得你不適任或違反人民意願的投票，當然人民可以把投票權收回來，這是天經地義的事情，也是人民在監督國會非常重要的一個機制，憲法所保障人民的基本權利，任何人都應該要尊重。