高雄自立路紅線塗銷改劃白線 民眾批：路肩淪為停車場

高雄三民區自立陸橋拆除後，市政府因慢車道過寬，在路邊劃設15公分寬的白色路面邊線，修飾路型及行車範圍，不料部分路段白線外範圍較寬，被民眾當成免費停車場，路旁住家居民進出受影響，警方到場卻說車輛非違規停車，僅能勸導。網友痛批，市府「鴕鳥心態」，人行道不敢畫，停車格不敢給，乾脆畫個四不像。

交通局說，依現行法規，路面邊線以外範圍是供行人、自行車及汽機車準備停車或臨停使用，劃設後對不具有人行道的路段，能夠提供更充足的路口可視範圍，有利於交通安全，交通局會再持續檢核當地運行情形適時調整。

自立路的居民說，自立陸橋拆除後，市政府派人在路面劃上路面邊線，縮減九如路、建國路之間的自立路慢車道寬度，部分邊緣線外的路肩，寬度足以停放汽車，有許多上班族或到健身房運動的民眾會到這裡停車，「把這裡當免費的停車場」，但因緊鄰路旁民宅，有時會影響到居民進出。

當地一名婦人說，鄰居曾因為家門口被停放汽車擋住出入，報警後警方派人來處理，警察說因為路上沒畫紅線，可以停車，只能勸導，最後警方通知車主來移車，才沒讓事件演變成糾紛。

一名網友傳訊息給高市府交通局臉書「轉動高雄青春夢」，詢問「自立路靠近九如路口，目前劃白線是打算跟瑞隆路依樣劃設人行道嗎」，小編回應「那是道路邊線，界定車道範圍用，目前無規畫標線行人行道之計畫」。

自立路的路肩被民眾當成免費汽車停車場，在網路引起熱議。有網友表示，道路縮減能有效減速。但也有人說，「慘，真的要變四輪大爺的停車天堂了」、「路霸的養成地」、「這種畫法就是典型的鴕鳥心態，人行道不敢畫，停車格不敢給，乾脆畫個四不像，管你們是要停車還走路」。

高雄市議員黃香菽說，市府交通局應重視當地居民的需求，如果造成人民不便，要進行會勘改變。