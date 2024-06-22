快訊

鈦白粉巨頭創始人離世「無遺囑」 14歲兒繼承25億元股、女兒成公司實控人

16歲高職生天熱戲水突失蹤 搜救1小時尋獲送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天氣炎熱又有工廠排廢水 高雄鳳山溪5天撈起1570公斤魚屍

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
水利局派人從鳳山溪中撈起大量魚屍。記者王勇超／翻攝
水利局派人從鳳山溪中撈起大量魚屍。記者王勇超／翻攝

高雄市鳳山溪從18日開始出現大量死魚，水利局到今天中午已經撈除1570公斤魚屍。環保局說，19日曾查獲鳳山區餐飲工廠，偷排含油脂白濁廢水，污染鳳山溪，已依水汙法告發並限期改善，但魚類死亡也可能與天氣炎熱有關，環保局會持續派員加強鳳山溪上游稽查取締。

鳳山溪從18日開始出現大量死魚，部分魚屍隨水流漂動，發出臭味，水利局派人打撈魚屍，並從山仔頂溝滯洪池引入水源，挹注到鳳山溪改善水質。

水利局表示，從18日到22日，在博愛橋至鳳山橋的鳳山溪，已撈除1570公斤魚屍，但鳳山溪中偶而仍可見零星魚屍。

環保局說，鳳山溪18日開始出現死魚，19日至21日溪水呈現黑色，當地河川巡守隊人員發現後報案查緝，環保局在19日查獲鳳山區某餐飲工廠，把含油脂白濁廢水偷排進鳳山溪，造成溪水汙染，環保局已依違反水污法30條規定，依法告發並限期改善。

環保局表示，鳳山溪博愛橋往南的魚屍較多，今天派人在鳳山溪博愛橋檢測水質，水溫達攝氏34.4，含氧量溶氧0.94mg/L，研判除了有工廠排廢水，也可能因天氣炎熱，基流量低，有機物醱酵導致溶氧偏低，引發魚類死亡。

高雄市鳳山溪從18日開始出現大量死魚。記者王勇超／翻攝
高雄市鳳山溪從18日開始出現大量死魚。記者王勇超／翻攝
高市水利局派人打撈鳳山溪中的魚屍。記者王勇超／翻攝
高市水利局派人打撈鳳山溪中的魚屍。記者王勇超／翻攝
高雄市鳳山溪從18日開始出現大量死魚。記者王勇超／翻攝
高雄市鳳山溪從18日開始出現大量死魚。記者王勇超／翻攝
高雄市鳳山溪從18日開始出現大量死魚，水利局連日派人打撈，到今天中午已經撈除1570公斤魚屍。記者王勇超／翻攝
高雄市鳳山溪從18日開始出現大量死魚，水利局連日派人打撈，到今天中午已經撈除1570公斤魚屍。記者王勇超／翻攝

水利局 環保局 高雄市

延伸閱讀

泡棉工廠起火竄燒！新北消防人車馳援 初估燒近千平方公尺

新北潭底溝屢遭污染 環警檢聯手查獲電鍍廠送辦

桃園觀音甲醛槽車火警 張善政限動曝空汙範圍籲戴口罩

影／彰化鹿港3663平方公尺家具工廠陷火海！黑色濃煙竄天 數公里外可見

相關新聞

柯志恩評綠營天天想選舉 陳其邁：高雄市民罷免有經驗

國會改革法案引發立委罷免風潮，國民黨高雄市黨部主委柯志恩今受訪批評，民進黨每天都在想著選舉。高雄市長陳其邁說，高雄市民對...

高雄自立路紅線塗銷改劃白線 民眾批：路肩淪為停車場

高雄三民區自立陸橋拆除後，市政府因慢車道過寬，在路邊劃設15公分寬的白色路面邊線，修飾路型及行車範圍，不料部分路段白線外...

天氣炎熱又有工廠排廢水 高雄鳳山溪5天撈起1570公斤魚屍

高雄市鳳山溪從18日開始出現大量死魚，水利局到今天中午已經撈除1570公斤魚屍。環保局說，19日曾查獲鳳山區餐飲工廠，偷...

台灣最南藝文地標美麗氣質兼具 1.8億恆春文化中心民謠館今揭幕

屏東縣立演藝廳及藝術館都在屏北地區，縣府為打破距離限制落實文化平權，在屏東市百里外、斥資8億元打造恆春文化中心，第1期民...

大林蒲遷村今開說明會 陳其邁宣布加發30萬重建獎勵金

行政院核定800億元遷村預算，高雄市大林蒲遷村案今日召開第5次說明會，市長陳其邁宣布，每屋加速搬遷獎勵金30萬元的發放時...

影／胡璉逝世47年金門辦追思 多位藝人參與成亮點

為了感念胡璉對金門的貢獻，金門各界於今天上午9點半，在金城鎮石雕公園內的伯玉亭前廣場，舉行「胡璉將軍逝世47週年」追思祭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。