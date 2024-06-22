天氣炎熱又有工廠排廢水 高雄鳳山溪5天撈起1570公斤魚屍

高雄市鳳山溪從18日開始出現大量死魚，水利局到今天中午已經撈除1570公斤魚屍。環保局說，19日曾查獲鳳山區餐飲工廠，偷排含油脂白濁廢水，污染鳳山溪，已依水汙法告發並限期改善，但魚類死亡也可能與天氣炎熱有關，環保局會持續派員加強鳳山溪上游稽查取締。

鳳山溪從18日開始出現大量死魚，部分魚屍隨水流漂動，發出臭味，水利局派人打撈魚屍，並從山仔頂溝滯洪池引入水源，挹注到鳳山溪改善水質。

水利局表示，從18日到22日，在博愛橋至鳳山橋的鳳山溪，已撈除1570公斤魚屍，但鳳山溪中偶而仍可見零星魚屍。

環保局說，鳳山溪18日開始出現死魚，19日至21日溪水呈現黑色，當地河川巡守隊人員發現後報案查緝，環保局在19日查獲鳳山區某餐飲工廠，把含油脂白濁廢水偷排進鳳山溪，造成溪水汙染，環保局已依違反水污法30條規定，依法告發並限期改善。