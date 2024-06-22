「發現第一人」特展馬祖登場 考古犬、神話鳥帶路

馬祖重量級的「亮島島尾考古遺址」備受矚目，「發現第一人：亮島X南科」特展今天在馬祖登場，由吉祥物「考古犬」、「神話鳥」帶路，向民眾介紹台灣「第一人」的生活樣貌與生命故事。

根據文化部文資局發布新聞稿，展覽由文化部文化資產局（文資局）主辦，連江縣政府、國立台灣史前博物館、國立自然科學博物館合作辦理，6月起將在馬祖、台中及台南3地接力巡迴展出，馬祖場率先於22日在馬祖民俗文物館開展。

開幕典禮包括文化部文資局長陳濟民、連江縣長王忠銘、國立台灣史前博物館南科分館主任田詩涵等人出席。

文資局長陳濟民致詞表示，「亮島島尾考古遺址」在馬祖是重量級的考古遺址，經文化部110年6月21日公告指定為國定考古遺址，是我國目前所轄區域內、年代最早的新石器時代考古遺址之一，出土的2具墓葬人骨、亮島人1號及亮島人2號，保存狀況相當良好，均成功採集DNA樣本並獲得有效的基因序列，是目前亞洲大陸東南沿海新石器時代早中期發現最完整的古代人類基因序列，展現人類面向大海、向外擴張、適應環境的樣貌。

為拉近考古遺址與民眾距離，展覽特別設計活潑可愛的「考古犬」、「神話鳥」等吉祥物，帶領民眾調查「誰是史前第一人」，解開「第一人在哪裡」、「第一人吃什麼」、「第一人長什麼樣」、「為什麼會發現第一人」等謎團，讓民眾了解考古學及體質人類學的研究方法與成果，呈現台灣史前島嶼人群生活豐富且多元的面貌。

展覽同時搭配在地考古文化資產內容，凸顯在地特色，並透過易懂的科普內容、多元展示手法及豐富的教育活動，推廣體質人類學研究方法，並規劃結合學校戶外教育參訪課程，引導學生對史前人骨遺骸的正確認識及探索興趣。

首場展覽22日起到10月31日在馬祖民俗文物館展出；第二場預計9月17到114年3月2日在台中文化資產園區展出；最終場預計114年3月25日到10月19日在台南史前館南科考古館展出。