台灣最南藝文地標美麗氣質兼具 1.8億恆春文化中心民謠館今揭幕

屏東縣立演藝廳及藝術館都在屏北地區，縣府為打破距離限制落實文化平權，在屏東市百里外、斥資8億元打造恆春文化中心，第1期民謠館今天由前後縣長潘孟安、周春米和地方人士共同揭幕啟用；它有首座以地方故事為主題的「聲音博物館」，以多重聽覺感官體驗與複合式空間使用為特色，引領民眾身歷其境恆春半島的文化之美，也是屏南藝文基地和新地標。

縣長周春米說，恆春半島傳唱百年的民謠文化，是台灣最珍貴的文化資產，4月她帶領民謠傳藝師到美國演出，讓恆春民謠走上世界舞台。為奠基與傳承恆春半島在地文化，3年前總統府秘書長潘孟安在縣長任內，推動「恆春文化中心」計畫，盼建立全台最南端的藝文新基地，第1期民謠館啟用後，第2期劇場館預定明年完工，讓南國的豐厚文化底蘊能傳遞台灣各角落與國際。

就任總統府秘書長滿1個月的潘孟安老家在恆春半島，他昨晚趕回故鄉，今天到場與鄉親一起見證民謠館啟用，他說，自己從小聽長輩唱民謠長大，民謠是他的生活與感情憶。歷經多年的文化扎根，恆春民謠世代傳承，從地方音樂慶典，近幾年更唱響國際，歷時7年籌劃誕生的恆春文化中心，是台灣最南端重要的文化建設，期待能持續推廣民謠文化的扎根與傳承。

恆春文化中心由傑出建築師獎得主建築師王銘顯和日本知名建築師團紀彥聯手設計，建築結合海洋文化、古蹟等元素，以文化港灣為隱喻，基地如同海灣中停泊的船型建築，承載著恆春半島故事即將開帆啟航；1樓配置台灣首座以地方故事為主題的「聲音博物館」，以6大展區剖析半島今昔故事，從自然風景、人文故事直至音樂藝術，民眾循著聲音線索即可展開屬於半島的奇幻聽覺旅程。

文化處說，民謠常設展區則以「風土生歌 育民謠」為題，透過展示分區爬梳民謠發展脈絡，展現半島孕育出的獨特風土民謠，期待民眾提升與在地文化的連結度；2、3樓為主題圖書館，以恆春半島在地文化特色精選藏書，娓娓訴說半島的人文歷史，提供當地居民更完善舒適的閱讀、休憩空間。

文化部政務次長李靜慧、作家蔣勳、在地民謠團隊和92歲文化部「人間國寶」民謠傳藝師張日貴、陳英，登錄屏東縣恆春民謠保存者的傳藝師黃卻銀、吳榮登，今天也到場見證屏南藝文新地標的誕生。