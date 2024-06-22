大林蒲遷村今開說明會 陳其邁宣布加發30萬重建獎勵金

行政院核定800億元遷村預算，高雄市大林蒲遷村案今日召開第5次說明會，市長陳其邁宣布，每屋加速搬遷獎勵金30萬元的發放時間從半年放寬至22個月，另加發加速重建獎勵金，最高30萬，每戶最高補助60萬。反對居民說，農地公保地等非住商地也應1坪換1坪，遷村後房屋建蔽率太低；支持派居民呼籲加速遷村，「盼在有生之年看見啟動計畫」。

經濟部政務次長何晉滄、市長陳其邁、議員陳麗娜及鄭光峰等人參加今天在大林蒲活動中心舉辦的說明會，大林蒲遷村自救會在會前召開記者會，提出非住商用地協議價購、放寛安置住宅資格、磚造新建價格比照RC建價、3年內遷出可領搬遷獎勵金、全面徵收出入鳳鼻頭漁港非在藉船隻、發放空汙補償金、落實1坪換1坪蓋回原屋型共七大訴求。

市長陳其邁指出，原本農業區跨區區段徵收土地要全部地主同意的規定取消，只要多數人同意啟動，要領現金或抵價地都可以。農業區土地臨路遠徵收價格不一，市府重新鑑價，可以選擇較高價格。放寬選屋級距，300萬可買2房型。搬遷獎勵金30萬元發放時間原為6個月，放寬至22個月，另市府加碼補助新建房屋獎勵金，以每坪5000元計價，最高30萬元。

「要健康婆婆媽媽團高雄團」團長洪秀菊說，市府遷村條件放寬有限、善意不足， 房屋重建價格每坪補助13萬，今年市面上重建價格已經達15萬，拿2、3年前的價格談不對。居民說，現居地的房屋建蔽率約90％至100％，遷村後的建蔽率只剩60％，15坪變12坪，不可能蓋回原形屋或無負債遷村。

陳其邁回應，公保地原本若是住商地可以1坪換1坪，若原為農地平均補償以市價加4成計算；現行農地每分地差不多1500萬至1800萬，公保地農地約為2700萬，條件不差。此外，建蔽率問題原來的大林蒲容積率原本150，遷村後390，新房屋可蓋5至7樓，兩戶一起蓋，不會增加負擔。空汙補償金以加速遷村與重建補償金加發，共60萬元。