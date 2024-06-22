綠島油污難清除 海保署跨國請益法國專家拯救海洋
綠島沿岸去年底遭油污污染，由於部分地區地勢崎嶇難以清理，海保署將油污樣本空運至法國向專家請益，專家認為油污已部分自然降解，建議人工刮除較厚油污後逐年追蹤。
海委會海保署今天上午發布新聞稿表示，去年年底綠島發生油污染事件，包括柚子湖、燕子洞、楠仔湖、綠島北方將軍岩至慈航宮岸際礁石、朝日溫泉岸際、綠島燈塔岸際、烏油窟沙灘（中寮漁港）等共7處沿岸均有發現油污，台東縣環境保護局在海保署支援下立即動員，使用高壓沖洗機及人工方式成功清除6處油污；唯獨楠仔湖地區因地勢險峻，機具難以抵達，清除工作困難重重。
為妥善處理楠仔湖地區油污問題，海保署今年5月由副署長吳龍靜率團赴法國水域意外污染事故研究調查中心（簡稱Cedre），特別採集區域油污樣本，空運至Cedre進行檢驗，向法國專家請益，尋求楠仔湖地區油污清除解方。
海保署指出， Cedre擁有眾多具豐富海污應變經驗專家，實驗室主任Julien Guyomarc’h依氣相層析質譜儀（GC-MS）分析結果，判斷油污樣本為重燃油，非船艙排放廢油；曾參與1999年「Erika」號油輪沉沒造成2萬噸油污外洩案的專家Florence Poncet也憑藉豐富經驗，比對楠仔湖地區去年及今年現場照片，研判油污有相當程度自然降解現象。
考量地形崎嶇，Florence Poncet建議先以人工刮除方式清除較厚油污，剩餘部分則待自然降解，並強調要逐年追蹤油污降解情形，才能確保環境逐步恢復。
海保署長陸曉筠表示，這次合作基於2019年雙方簽訂的合作備忘錄，這些具體且實用建議，有助於清除綠島沿岸油污，非常感謝Cedre主動提供專業協助，展示國際間環保合作典範。
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