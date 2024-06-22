影／胡璉逝世47年金門辦追思 多位藝人參與成亮點

為了感念胡璉對金門的貢獻，金門各界於今天上午9點半，在金城鎮石雕公園內的伯玉亭前廣場，舉行「胡璉將軍逝世47週年」追思祭典，由金門縣長陳福海、金門防衛指揮部指揮官李定中擔任主祭官，在胡璉紀念碑前遙祭胡璉，感念他在擔任金防部指揮官期間對金門地方建設所奠定下的基礎。

這場追思活動在石雕公園舉行，由陳福海、李定中主祭，胡璉之孫胡敏越、胡敏珍、金酒公司董事長吳昆璋、胡璉文化藝術基金會董事長陳龍安、怒潮校友會秘書長鄧俊豪與縣府各局處主官、胡璉將軍和平公益促進會成員，共同緬懷有「金門現代恩主公」之稱的胡璉將軍。

今天在這場追思活動上，有幾個「星」亮點，分別是愛國藝人、導演馮粹帆與藝人董至成、馬國畢，當中馮與董都是第二次受邀來參與，馮粹帆表示，十分景仰胡璉對於國家的貢獻，所以當胡璉孫女邀請他，他就再次來參加祭典，表達敬意。

董至成指出，他跟胡敏珍是同學，獲邀來參與這樣的活動感覺很興奮，很有意義，他透露，他的父親也是職業軍人，1949年打仗跟著來到台灣，他在金門服役時，當時的指揮官就是胡璉將軍，曾聽父親說過，胡璉很照顧士官兵與金門鄉親，當時造橋鋪路、設立酒廠，讓金門的建設逐步繁榮，被金門民眾尊稱為「現代恩主公」，真的是實至名歸。馬國畢則補充說，「沒有將軍，就沒有高梁酒」。

金酒公司表示，今日舉行祭典活動，以感念胡璉將軍創設金門酒廠，奠定現繁榮基礎，讓縣民萬分感佩，而成立胡璉基金會以緬懷胡璉將軍對金門及金酒之貢獻，未來更要藉由胡璉基金會持續將胡璉將軍的精神推廣下去，讓胡璉將軍的事蹟能永流傳頌。