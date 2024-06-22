快訊

孫安佐被移送！狄鶯不露面！沉默三天社群發聲「被辜負和被傷害」

手洗內褲…女私密處飄可怕異味！醫警告：用「這清潔劑」手洗 會越洗越髒

神到了！兄弟象比賽「超兇女球迷」1.6萬人直擊 本尊身分曝光

屏東保力溪整治延宕5年 縣府再提兼顧陸蟹保育和排水功能方案

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府5年前推動保力溪最段一段臨海橋下游堤防改善工程時，該處濕地為陸蟹生態熱點外，地方也對保力溪與新街排水採取「一河兩治」治理方式有疑慮，縣府重提規畫案，近日南下開說明會盼凝聚共識。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府5年前推動保力溪最段一段臨海橋下游堤防改善工程時，該處濕地為陸蟹生態熱點外，地方也對保力溪與新街排水採取「一河兩治」治理方式有疑慮，縣府重提規畫案，近日南下開說明會盼凝聚共識。圖／屏東縣政府提供

屏東恆春半島擁豐富的陸蟹生態，縣府規畫整治流經恆春鎮和車城鄉的保力溪，5年前推動最段一段臨海橋下游堤防改善工程時，陸蟹專家指右岸溼地是陸蟹熱區，要求堤防退縮，保護珍貴的生態資源，地方人也質疑功能性不佳，致工程延宕，縣府在兼顧陸蟹保育和排水功能下再提規畫方案，南下開地方說明會盼凝聚共識。

陸蟹學者李政璋說，保力溪河口濕地也是重要陸蟹棲地，已多次發現新紀錄種陸蟹，當地陸蟹種類和後灣、香蕉灣、港口溪不太相同，16個新紀錄或新種陸蟹出產，重要性不亞於其他陸蟹棲地，堤防工程雖未施作濕地上，但堤防寬度和施工便道會造成影響，應啟動生態檢核啟動點；地方人則質疑，堤防應結合新街大排的內側堤防加高，讓保力溪及大排下游泛流，沒必要區隔大排及保力溪成「一河兩治」。

縣府水利處說，保力溪為縣管河川，主流長度5.234公里，前省水利局於1994年完成保力溪治理規畫報告，經濟部水利署於2009年完成易淹水地區水患治理計畫縣管河川保力溪水系規畫，考量報告規畫已逾10年，為因應氣候變遷及當地社會經濟發展需要，縣府去年全面辦理保力溪主流治理規劃檢討並接續修正治理計畫。

水利處說，保力溪主流治理率已達9成左右，治理範圍大致已完成河防建造物，現況僅少部份河段未達防洪保護標準，其餘均可達25年重現期距防洪保護標準。其中臨海橋下游右岸為陸蟹重要棲地，該河段15年前已規畫待建堤防，但5年前推動時，當地民眾及各單位代表多持反對意見。除該處為生態熱點外，也對於保力溪與新街排水採取「一河兩治」治理方式有疑慮。

水利處說，該治理改以加高新街排水右岸既有防洪牆放寬河道外，也配合防洪牆位置設置新街大排出口自動閘門，避免外水沿回壅，為避免影響陸蟹棲息熱點環境完整性，配置配合堤後公有地及未登錄地予以放寬，並採緩坡化型式規畫；計畫依據推算之水文量擬定改善方案，定出計畫河寬與計畫堤頂高等數據作為後續治理計畫修正依據，未來工程設計實施階段，也會進行生態檢核並納入民眾共同參與，讓工程施作與生態保育能平衡兼顧。

屏東縣政府5年前推動保力溪最段一段臨海橋下游堤防改善工程時，該處濕地為陸蟹生態熱點外，地方也對保力溪與新街排水採取「一河兩治」治理方式有疑慮，縣府重提規畫案，近日南下開說明會盼凝聚共識。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府5年前推動保力溪最段一段臨海橋下游堤防改善工程時，該處濕地為陸蟹生態熱點外，地方也對保力溪與新街排水採取「一河兩治」治理方式有疑慮，縣府重提規畫案，近日南下開說明會盼凝聚共識。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府5年前推動保力溪最段一段臨海橋下游堤防改善工程時，該處濕地為陸蟹生態熱點外，地方也對保力溪與新街排水採取「一河兩治」治理方式有疑慮，縣府重提規畫案，近日南下開說明會盼凝聚共識。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府5年前推動保力溪最段一段臨海橋下游堤防改善工程時，該處濕地為陸蟹生態熱點外，地方也對保力溪與新街排水採取「一河兩治」治理方式有疑慮，縣府重提規畫案，近日南下開說明會盼凝聚共識。圖／屏東縣政府提供

屏東 恆春 濕地 生態保育

延伸閱讀

墾丁無照民宿挨罰27萬耍賴 祭查封資產、凍結存款追回欠款

屏東枋山鄉台1線違規抓錯車 枋寮警分局撤銷罰單

屏東市代會主席補選黨內互打 國民黨縣黨部整合推派「她」守藍天

深度體驗屏東33鄉鎮旅遊魅力 縣府創新融入線上大富翁遊戲

相關新聞

港都拚觀光 議員嘆高市街頭藝術萎縮

高雄有45處街頭藝人展演場域，熱門點如西子灣、旗津被搶破頭；早年愛河畔因街頭藝人表演音量太大屢遭投訴，已經全面禁止，非核...

屏東保力溪整治延宕5年 縣府再提兼顧陸蟹保育和排水功能方案

屏東恆春半島擁豐富的陸蟹生態，縣府規畫整治流經恆春鎮和車城鄉的保力溪，5年前推動最段一段臨海橋下游堤防改善工程時，陸蟹專...

打賞少、檢舉多 街頭藝人無奈

許多熱愛表演的工作者，勇闖演藝路的第一關即在街頭練膽，聊以糊口也等待成名契機，但街頭藝人審核標準不低，背後辛酸少人聞問。...

利用率差 高雄家庭教育諮詢專線挨轟

高雄全市離婚人口數超過20萬，每年家庭暴力事件通報件數超過2.5萬，市府教育局設立「家庭教育諮詢專線」，透過第三方介入溝...

前藝工隊隊員自費金門義演 大型勞軍綜藝秀擎天廳再現

大型勞軍綜藝秀金門再現！金門的知名秘境擎天廳今天下午有一場金城藝工隊的精彩演出，包括金門防衛指揮部指揮官李定中、金門縣政...

縣府訪視廈門端新設「金門鄉親服務站」 盼持續優化

金門縣政府觀光處長許績鑫今天下午率同仁赴廈門交流，並訪視日前才啟用的「金門鄉親服務站」推動現況，許績鑫轉達縣長陳福海對服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。