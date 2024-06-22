屏東保力溪整治延宕5年 縣府再提兼顧陸蟹保育和排水功能方案

屏東恆春半島擁豐富的陸蟹生態，縣府規畫整治流經恆春鎮和車城鄉的保力溪，5年前推動最段一段臨海橋下游堤防改善工程時，陸蟹專家指右岸溼地是陸蟹熱區，要求堤防退縮，保護珍貴的生態資源，地方人也質疑功能性不佳，致工程延宕，縣府在兼顧陸蟹保育和排水功能下再提規畫方案，南下開地方說明會盼凝聚共識。

陸蟹學者李政璋說，保力溪河口濕地也是重要陸蟹棲地，已多次發現新紀錄種陸蟹，當地陸蟹種類和後灣、香蕉灣、港口溪不太相同，16個新紀錄或新種陸蟹出產，重要性不亞於其他陸蟹棲地，堤防工程雖未施作濕地上，但堤防寬度和施工便道會造成影響，應啟動生態檢核啟動點；地方人則質疑，堤防應結合新街大排的內側堤防加高，讓保力溪及大排下游泛流，沒必要區隔大排及保力溪成「一河兩治」。

縣府水利處說，保力溪為縣管河川，主流長度5.234公里，前省水利局於1994年完成保力溪治理規畫報告，經濟部水利署於2009年完成易淹水地區水患治理計畫縣管河川保力溪水系規畫，考量報告規畫已逾10年，為因應氣候變遷及當地社會經濟發展需要，縣府去年全面辦理保力溪主流治理規劃檢討並接續修正治理計畫。

水利處說，保力溪主流治理率已達9成左右，治理範圍大致已完成河防建造物，現況僅少部份河段未達防洪保護標準，其餘均可達25年重現期距防洪保護標準。其中臨海橋下游右岸為陸蟹重要棲地，該河段15年前已規畫待建堤防，但5年前推動時，當地民眾及各單位代表多持反對意見。除該處為生態熱點外，也對於保力溪與新街排水採取「一河兩治」治理方式有疑慮。