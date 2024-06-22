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利用率差 高雄家庭教育諮詢專線挨轟

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄全市離婚人口數超過20萬，每年家庭暴力事件通報件數超過2.5萬，市府教育局設立「家庭教育諮詢專線」，透過第三方介入溝通協調，但每年在「婚姻關係」、「親密關係」的諮詢來電不到200通，實際面談數更屈指可數，議員質疑專線宣導不佳、利用率太差，以致許多人最終淪為怨偶。

據內政部統計，台灣2022年離婚數達4.7萬多對，婚齡未滿5年就離婚者占34%，創10年新高；高市議員白喬茵認為，兩性透過各種諮商、諮詢機制，能加強溝通、降低衝突發生，但高市家庭教育中心每年編3千萬預算推廣親職教育、婚姻教育，未發揮成效。

她發現，家庭教育中心設有家庭教育諮詢專線，民眾遭遇家庭、夫妻、親子相處疑慮時，能及時致電諮詢或預約面談，尋求協助，但這個專線2022年在「婚姻關係」、「親密關係」的諮詢來電僅184人次，預約面談數0。「專線使用率很低，實際面談數更慘不忍睹」。

高市家庭教育中心主任李昆憲表示，目前家庭教育諮詢專線的推廣，採深入社區方式推廣，會在各大樓佈告欄、廟宇、醫療院所、心理科門診等地加強張貼文宣，也結合民政系統，讓民眾在戶政所辦結婚、離婚和新生兒登記時，連結家教中心各項資源，統計今年1到5月較去年同期，電話諮詢成長量約10%、面談成長160%。

婚姻 溝通 離婚

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