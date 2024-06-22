打賞少、檢舉多 街頭藝人無奈

許多熱愛表演的工作者，勇闖演藝路的第一關即在街頭練膽，聊以糊口也等待成名契機，但街頭藝人審核標準不低，背後辛酸少人聞問。不少街頭藝人表示，台灣人沒有打賞的習慣，他們幾乎無法賴以維生，許多場域又頻遭檢舉，現在雖已改為線上申請證照，但即使有街頭藝人證，也沒什麼用處。

從事人像剪影創作近半世紀的王丁乙，是台南少街頭藝人元老之一，至今仍每周擺攤。但他發現，公家機關辦活動，喜歡找青農、農特產團體，遺忘街頭藝人；且街頭展藝，像做糖蔥、狀元粿、吹糖、捏麵人還較有競爭力，歌唱演奏類缺乏特殊性、除非政府願大力推廣，否則只會日益萎縮，甚至消失。

黃姓街頭藝人表示，他在許多場域表演，常因音量問題被檢舉，在高雄科工館、客家文化園區等場域又因人潮不多，加上打賞風氣低，無法賴以維生。彈奏吉他的柯先生說，街頭藝人由考試制改為登記制後，數量大增，反而壓縮到固定演出者的生存空間。從事雜耍舞蹈的陳先生則說，拿到街頭藝人證其實沒什麼用處，現在自己大多跟著流動市集到處表演。

樹德科大行銷系教授黃慶源建議，市府可配合各種節慶，在商圈舉辦「街頭藝人大賽」，同時開放更多觀光客聚集的場域，並鼓勵表演者創新精進，藉此行銷在地街頭藝人，重振街頭表演產業。