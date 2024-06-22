港都拚觀光 議員嘆高市街頭藝術萎縮

高雄有45處街頭藝人展演場域，熱門點如西子灣、旗津被搶破頭；早年愛河畔因街頭藝人表演音量太大屢遭投訴，已經全面禁止，非核許展演的中央公園廣場，僅少數表演者占地為王；議員指，歐美國家街頭藝人文化盛行，但高市府力拚觀光，卻忽略街頭藝術，近10年來，街頭藝人產業嚴重萎縮！

高雄街頭藝人熱門地區，目前有觀光局維管的西子灣觀景平台、旗津鍾愛之門，私人場域如夢時代、義大世界等，但許多街頭藝人欲排隊登記表演，卻申設不到場地，非熱門場域又沒人潮，表演意願降低。另高捷公司管理的三多商圈、巨蛋、技擊館、大東站內，僅剩巨蛋站，有零星演出。文化局管理的文化中心場域，剩靜態文藝品展示攤位、看不到動態演出。

「高雄力拚觀光，卻忽略街頭藝術」，高市議員鄭光峰說，愛河沿岸過去有多許多駐唱、演奏等表演，因住戶檢舉音量過大，無以為繼。其實音量、時段都合法，只因部分住戶對聲音敏感，導致街頭藝術榮景不再。

高市觀光局說明，因愛河鄰近住家反映，表演聲量影響生活品質，因此未開放樂器展演，不過配合大型活動、節慶市集或由主辦單位邀請，仍會安排各類街藝表演。

高市文化局長王文翠表示，高雄街頭藝人3年前由評鑑制改為登記制，只要在線上填寫表單，查核後即可發登記證，充分給街頭藝人自由演出機會。文化局也會持續協調權管單位，多提供街頭藝人表演場域，並媒合活動主辦方，邀街頭藝人演出，目前已規劃申請場域的單一平台，屆時公部門場域能直接在平台申請抽籤。

台南市文化局表示，台南全市37區約有90處街頭藝人展演場域，以大魚的祝福、河樂廣場、東區公園、正興街為熱門場地，已核發登記證者達4096位，近期未接獲街頭藝人在非許可場域進行展演，不過，街頭藝人欲展演的場地，若未出現在官網，可自行接洽，獲得管理單位同意亦可進行展演。