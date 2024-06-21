前藝工隊隊員自費金門義演 大型勞軍綜藝秀擎天廳再現
大型勞軍綜藝秀金門再現！金門的知名秘境擎天廳今天下午有一場金城藝工隊的精彩演出，包括金門防衛指揮部指揮官李定中、金門縣政府參議呂清福、金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣文化局長呂坤和等人與近千名防區官兵及熱愛藝文的民眾，一起欣賞勞軍表演，不少人都說好像時光倒回，重回50年前的勞軍盛況，看了相當感動。
金門縣文化局表示，金城藝工隊是民國60年至70年間金門防衛司令部政戰部下的一個單位，當年金門進駐近十萬大軍，幾乎逢年過節都可以欣賞他們精彩的演出，主要工作為長官蒞金、歡送、大型宣慰演出、暑期戰鬥營、離島海防等小型部隊演出同歡，當中女性表演者幾乎都為聘僱人員、男性表演者則是義務役士兵依照專長遴選；目前由唐南林老師率領部份藝工樂隊、歌手，在台北成立音樂會館，定期教學及歌友的演出及商演，並每年多次舉辦大型演唱會，為北台流行音樂創建新潮流。
此次為配合駐縣藝術家譚行健老師藝文駐地成果展，唐南林特別邀請前藝工隊同事、歌友及學生20多人自費組團來金門的擎天廳義演，重回50年前擎天廳大型勞軍綜藝秀。
據了解，這場難得的大型演出，6月初在藝起金門FB粉絲頁開放民眾線上報名，獲得熱烈迴響，近400個名額迅速秒殺；不少民眾今天看到難得一見的勞軍表演，都說相當感動，不少了也回憶起早期能去欣賞大型勞軍表演，都會興奮好幾天睡不著，因為機會很難得。也有民眾說，早期勞軍活動都會邀請大明星跨海來演出，像鄧麗君、鳳飛飛、劉德華等，都有金門表演，造成轟動。
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