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縣府訪視廈門端新設「金門鄉親服務站」 盼持續優化
金門縣政府觀光處長許績鑫今天下午率同仁赴廈門交流，並訪視日前才啟用的「金門鄉親服務站」推動現況，許績鑫轉達縣長陳福海對服務站推動進度的關心，希望為往返金廈兩地的鄉親提供更實質貼心的服務，也為未來兩岸旅遊的開放工作預做熱身準備。
許績鑫今天與廈門市台灣事務辦公室、廈門旅遊集團與元翔(廈門)海岸有限公司進行交流，分別就服務站設立初期，雖各項日常工作已有雛型，惟經內部盤整討論後，尚有相關軟、硬體等，或可再有精進優化空間，更求周全謹慎，以利各項服務工作能更順利圓滿。
設立於廈門五通碼頭候船大樓2樓的「金門鄉親服務站」在本月16日由縣府副縣長李文良等人主持揭幕後，正式投入啟用，提供金門鄉親應急聯繫與旅遊諮詢服務之用。目前設有接待櫃台區、辦公區、貴賓室、哺乳室等空間，每日服務時間為上午8點至下午17點半（隨金廈小三通航班調整），提供往返金廈的金門鄉親一個服務窗口，如民眾有突發狀況，可透過服務站即時通報兩門有關單位協助處理；未來陸客來金旅遊時，也將提供來金旅遊諮詢服務，宣傳金門各項觀光活動與食住行等資訊，讓旅客更瞭解金門。
金門縣政府觀光處表示，金門在兩岸發展上有其特殊地位，兩門鄉親搭乘小三通往來金廈二地間，如家常便飯般，稀鬆平常，且日趨頻繁，又隨著小三通的政策施行，更在日常生活與經濟等發展上，做了更深的強化連結，也因此鄉親服務站的設立啟用，是為標誌著民眾服務的開始，更是二地發展的基石之一，而如何做好這項基礎服務工作，也因此被視為推展觀光旅遊重點工作之一。
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