高雄街頭藝人萎縮！遭怨擾民、佔地亂象多 表演者灰心

高雄公告45處街頭藝人場域，多數未有密集人流，少數熱門地區如西子灣、旗津被搶破頭、一位難求，目前中央公園廣場已被禁止表演，表演者只能違法「佔地為王」，早年愛河畔街頭藝人也因屢遭投訴音量，遭市府全面禁止，加上表演場域維管單位太多，未有統一平台簡化程序，近10年高雄街頭藝人文化被指嚴重萎縮。

高市議員鄭光峰說，歐美國家街頭藝人文化盛行，旅客漫步市區能感染表演藝術氣氛，「但高雄10年來街頭藝人產業嚴重萎縮！」力拚觀光卻忽略街頭藝術，尤其愛河沿岸過去曾有多許多藝術家駐唱、彈樂器、跳舞表演等，因住戶檢舉音量而無法持續，但音量、時段皆合法，只因部分敏感住戶，導致愛河畔無法恢復藝術榮景。

觀光局表示，因愛河鄰近住家及里民反映表演形式及聲量過大影響生活品質，目前仍未開放樂器展演的街頭藝人表演，平日僅供民眾遊客休憩散步，但仍可以配合大型活動、節慶市集或由主辦單位邀請各類街藝表演。

過去由高捷公司管理的場地如三多商圈、巨蛋、技擊館、大東站內能見到街頭藝人表演，目前僅剩巨蛋站有零星演出，且高捷有獨立運作的街頭藝人管理機制，高市街頭藝人還需另外申請許可證，遭詬病手續繁瑣；另外由文化局管理的文化中心場域目前幾乎只剩靜態文藝品展示攤位、看不到動態演出。

雖然高雄全市共有45處開放場域供街頭藝人表演，但熱門地區僅有觀光局維管的西子灣觀景平台、旗津鍾愛之門，私人場域如夢時代、義大世界等，許多街頭藝人根本申設不到場地，其餘場地又沒有人潮，導致表演意願降低；且全市公園考量民眾休憩品質，並無開放街頭藝人表演，造成中央公園違法表演的亂象頻出。

根據文化局今年公告街頭藝人登記核可名單，個人靜態類共63人、個人動態類213人、團體類共23組；文化局長王文翠表示，高雄街頭藝人3年前由評鑑制改為登記制，不需經由考試，只要線上填表單經查核後即可發予登記證，效期3年，充分給予全市街頭藝人自由演出的機會。