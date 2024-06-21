打賞風氣低又頻遭檢舉 高雄街頭藝人曝辛酸：難以生存

高雄市街頭藝人文化逐漸衰退，許多表演者即便取得證照，也不願到街頭表演，大多會跟著各個市集主辦單位，或是到私人場地表演；高雄市熱門公家場域一位難求，許多地區又頻遭檢舉音量，也有場地是「先搶先贏」有佔地亂象，加上南部打賞風氣低，街頭藝人無法賴以維生，有人直言「申請高雄街頭藝人證沒什麼用處」。

街頭藝人黃先生說，他在許多開放地區表演頻被檢舉噪音、遭警方勸離，感到很氣餒，目前已離開街頭表演1年，轉向酒吧駐唱，市區許多開放場域人潮不多，如科工館、客家文化園區等，根本不會有人想去表演，但僅少數人潮多的地點如西子灣觀景平台，每個月只能排到表演1、2次，加上南部打賞風氣低，無法賴以維生。

彈奏吉他的柯先生說，高雄街頭藝人由考試制改為登記制後數量大增，反而壓縮固定有演出的街頭藝人空間，近幾年許多資歷深街頭藝人都已不再繼續表演，且許多場地如中央公園、駁二等地是由表演者「先搶先贏」，市府應該儘早開放，建立場地登記、抽籤制，不然人到現場卻撲空，會降低表演意願。

在南部從事雜耍舞蹈的陳先生說，北市文化局有合作的民間機構能統籌規劃各開放場域，讓各個團體登記抽籤，機構也會主動通知時間地點，但南部卻沒有專責機構，團體只能到處申請、到處搶場地；目前他都是跟著各個主題市集的主辦方到處表演，實際上街頭表演的意願不高，「申請高雄街頭藝人證其實沒什麼用處」。