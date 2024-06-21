快訊

宛如逃難…乘客拖行李「滿身泥濘」 新自強號骨折司機員甫脫困

新自強號乘客憶撞落石瞬間「比車禍恐怖」 曝首節車廂受損、醫護急奔救援

賀軍翔涉性侵疑雲GG！新戲拍一半確定換角 製作方：違背雙方誠信

打賞風氣低又頻遭檢舉 高雄街頭藝人曝辛酸：難以生存

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市公告45處街頭藝人展演場域，多數未有密集人流，少數熱門地區如西子灣、旗津被搶破頭、一位難求，不少街頭藝人只能受邀到私人店家場域表演。記者宋原彰／攝影
高雄市公告45處街頭藝人展演場域，多數未有密集人流，少數熱門地區如西子灣、旗津被搶破頭、一位難求，不少街頭藝人只能受邀到私人店家場域表演。記者宋原彰／攝影

高雄市街頭藝人文化逐漸衰退，許多表演者即便取得證照，也不願到街頭表演，大多會跟著各個市集主辦單位，或是到私人場地表演；高雄市熱門公家場域一位難求，許多地區又頻遭檢舉音量，也有場地是「先搶先贏」有佔地亂象，加上南部打賞風氣低，街頭藝人無法賴以維生，有人直言「申請高雄街頭藝人證沒什麼用處」。

街頭藝人黃先生說，他在許多開放地區表演頻被檢舉噪音、遭警方勸離，感到很氣餒，目前已離開街頭表演1年，轉向酒吧駐唱，市區許多開放場域人潮不多，如科工館、客家文化園區等，根本不會有人想去表演，但僅少數人潮多的地點如西子灣觀景平台，每個月只能排到表演1、2次，加上南部打賞風氣低，無法賴以維生。

彈奏吉他的柯先生說，高雄街頭藝人由考試制改為登記制後數量大增，反而壓縮固定有演出的街頭藝人空間，近幾年許多資歷深街頭藝人都已不再繼續表演，且許多場地如中央公園、駁二等地是由表演者「先搶先贏」，市府應該儘早開放，建立場地登記、抽籤制，不然人到現場卻撲空，會降低表演意願。

在南部從事雜耍舞蹈的陳先生說，北市文化局有合作的民間機構能統籌規劃各開放場域，讓各個團體登記抽籤，機構也會主動通知時間地點，但南部卻沒有專責機構，團體只能到處申請、到處搶場地；目前他都是跟著各個主題市集的主辦方到處表演，實際上街頭表演的意願不高，「申請高雄街頭藝人證其實沒什麼用處」。

樹德科大行銷系教授黃慶源則建議，市府可以配合各節慶，在各商圈舉辦「街頭藝人大賽」，不但鼓勵街頭表演創新精進，也能藉此行銷在地街頭藝人並向全台，同時開放更多觀光客聚集的場域。

高雄市街頭藝人文化逐漸衰退，許多表演者即便申請證照，也不願到街頭表演，大多會跟著各個市集主辦單位表演，或是到私人場地演出。圖／翻攝自高雄市文化局臉書
高雄市街頭藝人文化逐漸衰退，許多表演者即便申請證照，也不願到街頭表演，大多會跟著各個市集主辦單位表演，或是到私人場地演出。圖／翻攝自高雄市文化局臉書

街頭藝人 高雄市

延伸閱讀

傳高雄開錯刀醫師免職改停職 衛生局澄清

被「藍鷹行動」點名罷免 黃捷：先問問高雄人同不同意

國會改革法案覆議案遭藍白聯手否決 多位綠營高雄立委：啟動釋憲

高雄「家庭教育諮詢專線」協助夫妻、伴侶溝通面談 爆使用率低

相關新聞

打賞風氣低又頻遭檢舉 高雄街頭藝人曝辛酸：難以生存

高雄市街頭藝人文化逐漸衰退，許多表演者即便取得證照，也不願到街頭表演，大多會跟著各個市集主辦單位，或是到私人場地表演；高...

縣府訪視廈門端新設「金門鄉親服務站」 盼持續優化

金門縣政府觀光處長許績鑫今天下午率同仁赴廈門交流，並訪視日前才啟用的「金門鄉親服務站」推動現況，許績鑫轉達縣長陳福海對服...

高雄街頭藝人萎縮！遭怨擾民、佔地亂象多 表演者灰心

高雄公告45處街頭藝人場域，多數未有密集人流，少數熱門地區如西子灣、旗津被搶破頭、一位難求，目前中央公園廣場已被禁止表演...

小琉球王船進水典禮 三隆宮大灑3400斤糖果

小琉球3年1科的迎王平安祭將登場，今天三隆宮循古禮舉行王船開光點睛及進水等儀式，本科大總理陳勢賢命名為「隆天旺」，廟方循...

高雄「家庭教育諮詢專線」協助夫妻、伴侶溝通面談 爆使用率低

高雄全市離婚人口數超過20萬，每年家庭暴力事件通報案件數超過2.5萬，市府教育局設有「家庭教育諮詢專線」可提供電話諮詢與...

比過年重要！小琉球迎王祭王船「進水」啟用 預告這7天祭典滿房

屏東東港溪流域3鄉鎮3年一科的迎王平安祭典，9月先後登場，9月3至9日打頭陣的琉球鄉三隆宮，今天舉行象徵王船啟用的「進水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。