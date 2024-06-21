屏東火車站改善漏水潑雨 將增設14座風雨走廊

屏東火車站每逢大雨月台候車潑雨及屋內漏水問題，立委鍾佳濱關切，今天與台鐵公司會勘，將籌措新台幣4000萬元，增設14座風雨走廊及屋內改善，解決「水患」問題。

屏東火車站在民國104年8月23日完工啟用，亮麗美觀的建築已成屏東地標，遇大雨樓頂月台候車潑水且1、2樓室內建築伸縮縫有滴水問題，受到詬病，鍾佳濱督促台鐵公司改善，今天下午進行「屏東車站遇雨漏水改善措施」會勘。

台鐵會中指出，屏東車站是台灣少數南北向的車站，面對極端氣候強降雨時迎雨更形強烈，而當初車站建造時為了美觀、通風，屋頂未採密閉式，月台上方頂棚留有長80公尺、60公尺、寬10公尺的3處缺口，導致雨水由此注入鐵道與月台，雖然原設計在2個月台共設有12座頂風雨走廊遮雨，但顯然不足，因此計畫再增設14處風雨走廊，總經費共4000萬元。

台鐵南區營運處處長陳文川說，按理說伸縮縫不應漏水，研判雨水太大與排水阻塞，導致原有管道洩水不及，雨水從接水盤溢流而出，著手進行改善措施，包括加深接水盤、加粗與增設排水管。

鍾佳濱說，會持續關注屏東車站的漏水改善問題並提供協助，督促台鐵公司早日解決問題，提供屏東鄉親與旅客良好的搭車環境。