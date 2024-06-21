屏東枋山鄉台1線違規抓錯車 枋寮警分局撤銷罰單

民眾向媒體投訴，開車經枋山鄉台1線454.3公里南下路段，時速107公里收到1張1萬2000元罰單。枋寮警方表示，由於測速照到車輛與違規車輛不符，為免爭議將撤銷罰單。

這起嚴重超速違規，除了罰款新台幣1萬2000元，另外還有吊扣牌照6個月、違規記點3點等處分。VOLVO轎車車主事後調閱行車紀錄器，畫面顯示當時一旁一輛賓士轎車從外側車道高速駛入，質疑是這輛賓士轎車超速，自己成了替罪羔羊。

屏東縣警察局枋寮分局表示，民眾5月1日開車經枋山鄉台1線454.3公里南下路段，遭測速照相取締超速違規，當地路段限速60公里，測速拍照時速達107公里，超速47公里遭舉發。

枋寮警方今天表示，經檢視照片及民眾提供行車紀錄器影片，顯示遭罰車輛時速不在開罰範圍，當時另輛車從慢車道快速駛入，測速槍偵測車輛與違規車輛不符；將主動撤銷罰單，避免造成民眾困擾。

枋寮警分局說明，以往從未發生過2輛車重替疊致測速儀器出錯，已請廠商檢查儀器；民眾若遇類似情況可提供行車紀錄器影像佐證並提出申訴。另外，這次由於儀器狀況未明，另一輛車也不予開罰以免爭議。