小琉球王船進水典禮 三隆宮大灑3400斤糖果

小琉球3年1科的迎王平安祭將登場，今天三隆宮循古禮舉行王船開光點睛及進水等儀式，本科大總理陳勢賢命名為「隆天旺」，廟方循往例準備3400斤糖果分送鄉親，場面熱鬧。

屏東縣長周春米表示，三隆宮供奉池、吳、朱三府王爺，是小琉球宗教信仰中心；屏東迎王已是全國性活動，東港與琉球的迎王都在9月舉行，南州於11月辦理，迎王文化代代相傳，歡迎信眾屆時一同前來恭迎甲辰正科代天巡狩王駕，體驗琉球人熱情，感受3年1次熱血澎湃的迎王平安祭典，延續這項有意義的活動。

三隆宮主任委員黃清進接受媒體聯訪表示，三隆宮迎王平安祭典是小琉球重大地方文化，也是「小琉球人的尋根之旅」，鄉民無論在天涯海角，都會放下手邊工作回家參與祭典，即便是跑遠洋漁船、人在巴拿馬，也會坐 26小時飛機回來。

32歲王船組王先生說，從小受三隆宮照看，雖已移居本島，每當迎王祭典就回來幫忙回饋鄉里、共襄盛舉，從20歲起已參與過4次造船；這次4月份每週末都回小琉球，到建成時至少來回7、8趟。年輕人沒有造船底子，跟著有3、40年經驗老師傅慢慢學習，更感受到自己身為王船組一員的榮譽感。

小琉球王船4月初開斧，歷時2個多月完成，期間2名年過70的老師傅幾乎天天搭船到小琉球協助建造。王船組說明，以往小琉球王船尺寸每科逐漸加大，有豐收成長之意，這科請示王爺，指示尺寸「照原」，同上科王船6尺5吋3分。考量小琉球有高低起伏，船身太大也不好遶境。

屏東縣政府民政處表示，王船進水是琉球迎王平安祭典特有的儀式，在迎王祭典中，王船被視為法器，最終是火燒送千歲遊天河，進水典禮如同是王船的啟用典禮，十分慎重；今年9月3日請王，9月9日送王。